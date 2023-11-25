Старые герои берутся за дело: вышел первый трейлер фильма "Охотники за привидениями: Ледяная империя"

Весной 2024 года зрителей ожидает новый этап приключений охотников за привидениями.

В следующем году зрителей и фанатов ожидает продолжение фантастических приключений из оригинальной вселенной Охотников за привидениями. Был опубликован первый трейлер приключенческой ленты "Охотники за привидениями: Ледяная империя".

Согласно сюжету, новое и старое поколение "Охотников" должно объединить усилия, чтобы противостоять угрозе невиданных доселе масштабов и спасти мир от второго Ледникового периода.

Трейлер фильма "Охотники за привидениями: Ледяная империя"

Из трейлера становится понятно, что среди солнечного дня на Нью-Джерси надвигается странное облако, которое несет с собой ледяные стрелы и буквально замораживает все на своем пути. Впоследствии становится понятно, что облако имеет потустороннее происхождение.

Показ ленты в Украине стартует 28 марта 2024 года.

Режиссером фильма Ghostbusters: Frozen Empire от Sony Pictures стал Гил Кинан.

В актерский состав вошли: Пол Радд ("Человек-муравей и Оса: Квантомания"), Кэрри Кун ("Охотники за привидениями: С того света"), Финн Вулфгард ("Оно", сериал "Очень странные дела"), Маккенна Грейс ("Охотники за привидениями: С того света", "Одаренная").

Кроме того, в ленте сыграют актеры из классических фильмов "Охотники за привидениями" — Билл Мюррей (Питер Венкман), Дэн Эйкройд (Рэймонд Стантз), Эрни Хадсон (Уинстон Зеддмор), Энни Поттс (Джанин Мелнитц) и Уильям Атертон (Уолтер Пек).

Интересно, что сосценаристом фильма выступил Джейсон Райтман, который был режиссером фильма 2021 года, а также снял фильмы "Джуно" и "Выше неба".

Джейсон — сын режиссера Айвана Райтмана, который снял обе части оригинальных "Охотников за привидениями".

Напомним, ранее Фокус писал, почему стоит посмотреть ленту "Первый код" об эволюции украинского IT.