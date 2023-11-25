Полухвост: самая популярная прическа этого сезона

Также эта прическа известна под забавным названием "мальвинка".

Сверху собранные в хвост волосы, а внизу – распущенные локоны. Стилисты называют такую прическу "полухвост", считая ее самой популярной укладкой сезона осень/зима 2023. Про популярную укладку рассказывает британский Vogue.

Украинские модницы, скорей всего, знаю эту прическу под названием "мальвинка", имея в виду Мальвину из детской сказки.

Как правило, часть волос в таких прическах собрана в хвостик или пучок, а основная масса локонов остается распущенной. На этом общие правила заканчиваются и начинаются варианты прически.

Удивительно, но эта простая прическа переживает виток популярности и с нею все часто появляются селебрити вроде Сары Джессики Паркер, или Сидни Суини.

Сара Джессика Паркер с модной прической Фото: Getty

А Марго Робби появлялась с такой укладкой, когда представляла свой фильм "Барби". Стилисты считают, что это отличный образ, который стоит попробовать, если вы хотите убрать волосы от лица, но не хотите формальности полной прически: полураспущенные волосы придают лоск, но при этом выглядят элегантно небрежно.

Марго Робби в образе Барби Фото: Getty Images

Окунитесь в девичью эстетику, закрепив половину хвоста бархатной лентой, или сделайте как Сара Джессика Паркер, которая украсила прическу огромным атласным бантом.

Вариант Роузи Хантингтон-Уайтли с узлом на макушке и блестящими волнами — прекрасный пример дорого выглядящей прически. Вы также можете использовать заколку, чтобы удержать волосы на месте, или сделать пучок с шпильками.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Приятно, но такую прическу можно сделать на волосах любой длины, даже если у вас лаконичное каре длиной до плеч.

Сидни Суини

Какой вариант вы бы не выбрали, полухвост идеально подходит для сезона вечеринок и не только.

Напомним, ранее звездный парикмахер-стилист Крис Эпплтон, который отвечает за прическу Ким Кардашьян, раскрыл секрет новой прически Кейт Миддлтон.