76-летняя Марина Абрамович снялась для журнала GQ в нетипичных для себя образах

На фото 76-летнюю Марину Абрамович отфотошопили до неузнаваемости

76-летняя сербская сербская феминистская перформерка Марина Абрамович снялась для выпуска Men of the Year журнала GQ Germany. Фотографии известной художницы опубликовали на странице журнала в Инстаграм.

По версии GQ Germany Марина Абрамович получила звание "Художественной иконы года".

"В первые годы Абрамович занимался испытанием физической и эмоциональной выносливости. Сегодня создала платформу для нового поколения художников с Институтом Марины Абрамович (МАИ). Она первая женщина, которая посвятила монументальную выставку Лондонской королевской академии, и сегодня мы представляем ее как "Художественная икона года" и нашу первую звезду обложки #GQMOTY", — говорится в заметке.

Редакторы журнала отмечают, что Марина Абрамович стала известна своим трансграничным перформансом. На старте карьеры она не раз рисковала своей жизнью ради искусства.

Марина Абрамович рассказывает для GQ Germany выпуска "Люди года" о том, почему аудитория для нее святое, как тихо занять комнату, полную людей и почему камера разрешена работать без цензуры.

Все фотографии Марины Абрамович, которые появятся в журнале, выполнил Пьер-Анжи Карлотти.

Стилисты подготовили Марине Абрамович нетипичные для нее образы испанского бренда Balenciaga.

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