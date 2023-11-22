22 ноября 2023 года: Прокопия Читца - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также одалживать деньги.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Прокопия Читца. Нн родился в Иерусалиме и был чтецом в Кесарийской церкви. Там Прокопий разъяснял верующим Священное Писание и переводил тексты на сирийский язык. Прославился святой своим даром исцеления. Также Прокопий был подвергнут пыткам и убит за веру в Бога.
Что нельзя делать 5 ноября:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- одалживать деньги;
- далеко уезжать.
Народные поверья и приметы:
- тучи сбежались в одну кучу — к непогоде;
- домашние птицы молчат — будет вьюга;
- галки и вороны летают большими стаями — ждите снег;
- теплый день — зима будет долгой и снежной.
День ангела празднуют:
Архип, Алексей, Афанасий, Валерия, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Фаддей, Федор.
Родились в этот день:
1890 год — Шарль де Голль, французский военный и политический деятель, президент Франции;
1965 год — Мадс Миккельсен, датский актер театра, кино и телевидения;
1967 год — Марк Руффало, американский актер, продюсер, дважды лауреат премии "Эмми";
1984 год — Скарлетт Йоханссон, американская актриса и певица, лауреат премий BAFTA, "Тони" и др.;
1996 год — Хейли Бибер, американская модель.
А также в этот день:
1963 год — в Далласе происходит одно из самых громких убийств ХХ века, когда Ли Гарви Освальд стреляет в президента США Джона Кеннеди;
1990 год — 65-летняя Маргарет Тэтчер объявляет о своей отставке с поста премьер-министра страны;
2004 год — начинается Оранжевая революция;
2005 год — указом президента Виктора Ющенко в Украине 22 ноября провозглашают Днем Свободы.