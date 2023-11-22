22 ноября 2023 года: Прокопия Читца - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также одалживать деньги.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память Прокопия Читца. Нн родился в Иерусалиме и был чтецом в Кесарийской церкви. Там Прокопий разъяснял верующим Священное Писание и переводил тексты на сирийский язык. Прославился святой своим даром исцеления. Также Прокопий был подвергнут пыткам и убит за веру в Бога.

Что нельзя делать 5 ноября:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

одалживать деньги;

далеко уезжать.

Народные поверья и приметы:

тучи сбежались в одну кучу — к непогоде;

домашние птицы молчат — будет вьюга;

галки и вороны летают большими стаями — ждите снег;

теплый день — зима будет долгой и снежной.

День ангела празднуют:

Архип, Алексей, Афанасий, Валерия, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Фаддей, Федор.

Родились в этот день:

1890 год — Шарль де Голль, французский военный и политический деятель, президент Франции;

1965 год — Мадс Миккельсен, датский актер театра, кино и телевидения;

1967 год — Марк Руффало, американский актер, продюсер, дважды лауреат премии "Эмми";

1984 год — Скарлетт Йоханссон, американская актриса и певица, лауреат премий BAFTA, "Тони" и др.;

1996 год — Хейли Бибер, американская модель.

А также в этот день:

1963 год — в Далласе происходит одно из самых громких убийств ХХ века, когда Ли Гарви Освальд стреляет в президента США Джона Кеннеди;

1990 год — 65-летняя Маргарет Тэтчер объявляет о своей отставке с поста премьер-министра страны;

2004 год — начинается Оранжевая революция;

2005 год — указом президента Виктора Ющенко в Украине 22 ноября провозглашают Днем Свободы.