93-летний Клинт Иствуд появился на публике впервые за долгое время

Сейчас ветеран Голливуда снимает фильм "Присяжный № 2" в Джорджии.

93-летний Клинт Иствуд с белой бородой появился на публике впервые за долгое время. Сейчас актер и режиссер снимает фильм "Присяжный №2" в Джорджии с Николасом Холтом и Тони Коллетт. Учитывая почтенный возраст актера, этот фильм может стать его последней работой. Об этом пишет Daily Mail.

Клинт Иствуд, ставший режиссером, снимал сцену для судебного триллера с участием его звезд Николаса Холта , 33 года, и Тони Коллетт, 51 год.

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Проект ранее был назван "последним фильмом" режиссера, хотя ни Иствуд, ни его представители не говорили, что он планирует уйти на пенсию после завершения проекта.

Ранее Иствуда видели на съемочной площадке с Холтом в июне, после того, как началась забастовка сценаристов, но незадолго до того, как его актерский состав был вынужден прекратить работу из-за недавно завершившейся забастовки актеров.

Клинт Иствуд на съемках картины "Присяжный №2"

За это время Иствуд успел отрастить бороду. Он был замечен болтающим с членами своей съемочной группы в черной ветровке и темно-серых брюках.

Несмотря на свой преклонный возраст, он выглядел полностью увлеченным съемками.

Его видели вместе с его другом, оператором Стивеном Кампанелли, с которым он впервые начал работать еще в 1995 году над фильмом "Мосты округа Мэдисон".

Новый фильм Клинта Иствуда под названием "Присяжный №2" рассказывает историю присяжного заседателя по делу об убийстве, который понимает, что, возможно, именно он убил жертву во время неосторожного вождения, а не человека, которого судят.

Поскольку вина разъедает его, он пытается удержать своих коллег-присяжных от осуждения этого человека, одновременно пытаясь не свидетельствовать против себя перед прокурором, которого играет Тони Коллетт.

Роль присяжного исполнил Николас Холт.

Помимо Холта и Коллетт, в "Присяжном №2" также снимались Зои Дойч, Кифер Сазерленд, Крис Мессина и Лесли Бибб.

Эта картина станет 40-м фильмом Иствуда в качестве режиссера (41-й, если учитывать "Натянутый канат" 1984 года, который, как говорят, он снял без указания авторства после конфликта с первоначальным режиссером)

Иствуд начал свою актерскую карьеру в середине 1950-х годов с ряда небольших ролей в кино и на телевидении.

Его первой серьезной работой принято считать картину "Сыромятная плеть" 1959 года.

После началось его звездное сотрудничество с итальянским режиссером Серджио Леоне. Который снял знаменитую "долларовую" трилогию: "За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше" и "Хороший, плохой, злой".

Клинт Иствуд в молодости

Успех трилогии привел к появлению в США вестернов и триллеров, в том числе хита Иствуда "Грязный Гарри" в 1971 году. Его последний фильмом стала картина "Мужские слезы" в 2021 году.

Напомним, ранее Клинт Иствуд отсудил 6 миллионов долларов у литовской компании за фейковое интервью со своим участием.