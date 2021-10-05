Клинт Иствуд отсудил $6 млн долларов у литовской компании за фейковое интервью со своим участием

В нем лауреат пяти премий "Оскар" якобы утверждал, что поддерживает производство БАДов с каннабидиолом (КБД)

91-летний актер и режиссер Клинт Иствуд вместе с компанией Garrapata, которая владеет правами на изображения с актером, взыскала 6 миллионов долларов с литовской компании CBD Mediatonas UAB, которая использовала фото с актером в статье и опубликовала фейковое интервью с ним. Об этом пишет Rolling Stone.

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Экстракт каннабидиол продается в качестве биодобавок, обещающих избавление от панических атак, тревожности и депрессии. В рекламном интервью с фото актера утверждалось, что Иствуд поддерживает производство этой продукции, собирается уйти из кинобизнеса и заняться производством БАДов. Использовались фото актера и в онлайн магазинах компаний Sera Labs и CBD Mediatonas UAB. После того, как юристы актера подали иск, Sera Labs вышла на связь и урегулировала конфликт, а вот вторая компания на исковое заявление не ответила, за что и поплатилась.

"Мистер Иствуд не имеет никакого отношения к каким-либо продуктам, содержащим КБД, и никогда не давал такого интервью", — говорилось в иске.

Суд назначил выплату компенсации в 6,1 миллионов долларов актеру и 95 тысяч долларов судебных издержек. А также установил бессрочный судебный запрет на использование изображений с актером и его имени в будущем.

"В ходе этого дела и вынесения приговора господин Иствуд продемонстрировал готовность противостоять правонарушениям и привлекать к ответственности тех, кто пытается незаконно нажиться на его имени, внешности и репутации", — заявил адвокат актера.

Впрочем, данные компании использовали также фото Тома Хэнкса, Опры Уинфри и Джорджа Клуни, так что стоит ждать новых исков.