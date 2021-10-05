Клінт Іствуд відсудив $6 млн доларів у литовської компанії за фейкове інтерв'ю зі своєю участю

У ньому лауреат п'яти премій "Оскар" нібито стверджував, що підтримує виробництво БАДів з канабідіолу (КБД)

91-річний актор і режисер Клінт Іствуд разом з компанією Garrapata, яка володіє правами на зображення з актором, стягнули 6 мільйонів доларів з литовської компанії CBD Mediatonas UAB, яка використовувала фото з актором у статті й опублікувала фейкове інтерв'ю з ним. Про це пише Rolling Stone.

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Екстракт канабідіолу продається в ролі біодобавок, які обіцяють позбавлення від панічних атак, тривожності і депресії. У рекламному інтерв'ю з фото актора стверджувалося, що Іствуд підтримує виробництво цієї продукції, збирається піти з кінобізнесу і зайнятися виробництвом БАДів. Використовувалися фото актора і в онлайн-магазинах компаній Sera Labs і CBD Mediatonas UAB. Після того, як юристи актора подали позов, Sera Labs вийшла на зв'язок і врегулювала конфлікт, а ось друга компанія на позовну заяву не відповіла, за що і поплатилася.

"Містер Іствуд не має ніякого відношення до будь-яких продуктів, що містять КБД, і ніколи не давав такого інтерв'ю", — говорилося в позові.

Суд призначив виплату компенсації в 6,1 мільйонів доларів актору і 95 тисяч доларів судових витрат. А також встановив безстрокову судову заборону на використання зображень з актором та його імені в майбутньому.

"У ході цієї справи і винесення вироку пан Іствуд продемонстрував готовність протистояти правопорушенням і притягати до відповідальності тих, хто намагається незаконно нажитися на його імені, зовнішності і репутації", — заявив адвокат актора.

Втім, ці компанії використовували також фото Тома Генкса, Опри Вінфрі і Джорджа Клуні, тому варто чекати нових позовів.