Владимир Зеленский рассказал о свидании с женой

Семья Зеленских вынужденно живет отдельно уже около двух лет

Президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал, как изменились его отношения с женой Еленой после начала полномасштабной войны в Украине. В интервью каналу The Sun, Владимир Зеленский признался, что чаще стал видеться с женой, однако, несмотря на все, семья продолжает жить отдельно.

45-летний президент не скрывает, что поддерживать отношения на расстоянии очень сложно, они скучают друг по другу, но из-за безопасности вынуждены жить отдельно.

Зеленский радостно ответил, что сейчас видится с первой леди значительно чаще чем это было в начале войны.

Преимущественно их свидания проходят на рабочих встречах и поездках, в онлайне во время видеозвонков, иногда жена приходит в его кабинет, но преимущественно по рабочим вопросам.

Зеленский признается, что до сих пор, жизни его семьи угрожает опасность, поэтому только из-за этих соображений, они вынуждены жить отдельно.

Стоит отметить, что и ранее президент не скрывал, что в его семье сейчас наступил сложный этап. После 24 февраля 2022 года Владимир не живет с Еленой и детьми. Все время президент работает на победу.

Несмотря на постоянную работу, жена Владимира всячески поддерживает его. Зеленский признается, что ему важна поддержка Елены. Им обоим сложно, но они готовы пройти этот путь вместе.

В последнее время мировые СМИ часто пытаются подловить семью украинского президента на взглядах и эмоциях друг к другу. Чаще всего Елена Зеленская попадается на сценах ревности, однако Владимир всячески дает понять, что она его единственная женщина, которая для него очень дорога.

Ранее мы писали, Елена Зеленская в бежевом ансамбле прибыла во Францию.