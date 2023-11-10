Елена Зеленская в бежевом ансамбле прибыла во Францию (фото)

Первая леди встретилась с украинскими детьми, которые учатся во Франции, а также, президентской четой Макрон.

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Елена Зеленская прибыла с визитом во Францию, где уже встретилась с президентом Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон. Снимками жена Владимира Зеленского делится в Instagram.

"Во время моего нынешнего визита во Францию, как всегда, было много тем для обсуждения с госпожой Макрон, потому что ведем много совместных гуманитарных проектов", — отметила украинская первая леди, назвав Брижит Макрон своей подругой и коллегой.

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Елена Зеленская снялась в фотосессии для Vogue

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Елена Зеленская прибыла с визитом во Францию

Для официального визита Елена Зеленская выбрала бежевые платье миди и жакет The Coat. В частности, она дополнила образ золотистой брошью Ruslan Baginskiy. На ногах жены Владимира Зеленского были коричневые туфли-лодочки.

Позже первые леди Украины и Франции в сопровождении французского министра образования встретились с украинскими детьми, которые учатся в местных школах.

"В школах Франции сейчас учится более 17 тысяч украинских детей, которые нашли в этой стране убежище от войны. И они часто нуждаются в особом внимании и психологической поддержке", — отметила Зеленская.

Елена Зеленская прибыла с визитом во Францию

Тем временем Брижит Макрон была в черном деловом ансамбле.

Елена Зеленская прибыла с визитом во Францию

Напомним, Елена Зеленская обратилась к украинцам в День ментального здоровья 2023.

Также Фокус писал о появлении первой леди Украины на публике в брючном костюме небесного оттенка.