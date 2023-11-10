Олена Зеленська в бежевому ансамблі прибула у Францію (фото)

Перша леді зустрілася з українськими дітьми, які навчаються у Франції, та президентським подружжям.

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Олена Зеленська прибула з візитом у Францію, де вже зустрілася з президентом Еммануелем Макроном та першою леді Бріжит Макрон. Знімками дружина Володимира Зеленського ділиться в Instagram.

"Під час мого нинішнього візиту до Франції, як завжди, мала багато тем до обговорення з пані Макрон, бо ведемо багато спільних гуманітарних проєктів", — зазначила українська перша леді, назвавши Бріжит Макрон своєю подругою та колегою.

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Олена Зеленська знялася у фотосесії для Vogue

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Олена Зеленська прибула з візитом у Францію

Для офіційного візиту Олена Зеленська обрала бежеві сукню міді та жакет The Coat. Зокрема вона доповнила образ золотистою брошкою Ruslan Baginskiy. На ногах дружини Володимира Зеленського були коричневі туфлі-човники.

Пізніше перші леді України та Франції у супроводі французького міністра освіти зустрілись з українськими дітьми, які навчаються у місцевих школах.

"У школах Франції нині навчається понад 17 тисяч українських дітей, які знайшли в цій країні прихисток від війни. І вони часто потребують особливої уваги та психологічної підтримки", — зазначила Зеленська.

Олена Зеленська прибула з візитом у Францію

Тим часом Бріжит Макрон була у чорному діловому ансамблі.

Олена Зеленська прибула з візитом у Францію

Нагадаємо, Олена Зеленська звернулася до українців у День ментального здоровʼя 2023.

Також Фокус писав про появу першої леді України на публіці в штанному костюмі небесного відтінку.