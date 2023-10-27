Первая леди пообщалась с врачом с Луганщины, которая дважды "встретила" войну.

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Елена Зеленская снялась в фотосессии для Vogue и рассказала о психологической поддержке украинцев во время войны. Об этом издание сообщило в своем Instagram.

"Поддержка психологического благополучия — вопрос ежедневного выживания для украинцев: это подчеркивают специалисты и первая леди Елена Зеленская @olenazelenska_official, героиня осеннего номера Vogue Ukraine Edition", — отмечают журналисты издания.

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Елена Зеленская

Жена Владимира Зеленского предстала в черно-белой фотосессии, примерив светлую блузку и черные брюки. Также первая леди Украины продемонстрировала блейзер в сочетании с темным образом.

Елена Зеленская рассказала историю знакомства летом с врачом Татьяной Петровой из села Михайловки-Рубежовки Киевской области.

"Татьяна лучше многих знает, как восстановиться после травматических событий и найти в себе силы помогать другим. В июле 2014 года она бежала из родного Луганска с одной сумкой, оставив в городе семейный дом, коллекцию живописи и старинных икон и всю свою жизнь. Новую пришлось начать в небольшом селе на севере Киевщины. В прошлом году война настигла Татьяну снова: 24 февраля село попало под оккупацию. Две недели врач провела без света и воды и хорошо понимает, что наряду с медицинской помощью ее пациентам сейчас, как никогда, нужна психологическая поддержка", — отметила украинская первая леди.

Елена Зеленская

В частности, жена президента подчеркнула важность психического здоровья и напомнила о платформе "Ти як?", созданной для поддержки украинцев в трудные времена.

Напомним, Елена Зеленская вышла на публику в небесном брючном костюме.

Также Фокус писал о реакции Елены Зеленской на войну в Израиле с террористами ХАМАС.