Леди в красном: королева Камилла в ослепительном образе появилась на приеме во дворце

Королева дебютировала в гламурной тиаре королевы Елизаветы II с бирманскими рубинами.

В Букингемском дворце прошел государственный прием в честь президента Республики Корея Юн Сок Еля и первой леди Ким Кон Хи. И королева Камилла появилась на приеме в роскошном алом бархатном платье и драгоценной тиаре с бирманскими рубинами. Об этом пишет PEOPLE.

76-летняя королева появилась вечером на государственный банкет в Букингемском дворце в честь государственного визита президента Республики Корея Юн Сок Еля и его супруги Ким Кон Хи в Великобританию. Она присоединилась к королю Чарльзу, принцу Уильяму, Кейт Миддлтон и другим члены королевской семьи на гламурном мероприятии.

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Камилла впервые надела тиару с бирманскими рубинами, дополнив свое красное бархатное вечернее платье от Фионы Клэр. Головной убор был частью коллекции королевы Елизаветы, и покойная королева неоднократно надевала ее на публичные мероприятия.

Государственный прием в Букингемском дворце Фото: Getty Images

Лорен Кина, основательница The Court Jeweller, рассказала журналу PEOPLE: "Выбор Камиллой рубинов из королевских хранилищ был вполне уместным, учитывая, что красный — один из национальных цветов Южной Кореи. Она соединила воедино драгоценности двух правлений, надев редкую тиару, заказанная королевой Елизаветой II, с ожерельем, созданным более века назад принцем Альбертом для королевы Виктории. Ее ансамбль — это урок королевской истории в ювелирной форме!".

Тиара была изготовлена ​​ювелиром Garrard в 1973 году из бриллиантов и рубинов, которые королева Елизавета получила в качестве свадебных подарков. Рубины подарены жителями Мьянмы, которая тогда называлась Бирмой. А алмазы достали из Хайдарабадской тиары.

Королева Камилла в рубиновых украшениях

Королева Камилла также дополнила свой образ колье и серьгами с рубинами и бриллиантами покойной королевы Елизаветы из ее частной коллекции.

Хотя королева Камилла на протяжении многих лет носила множество диадем, недавно она дебютировала в исторической диадеме на государственном открытии парламента в начале этого месяца. Бриллиантовая диадема, также известная как Государственная диадема Георга IV, была изготовлена ​​для коронации короля Георга IV в 1820 году.

Со времен короля Георга IV бриллиантовую диадему носила каждая британская королева, независимо от того, правили они или были супругами монархов: королева Аделаида, королева Виктория, королева Александра, королева Мария, королева Елизавета (королева-мать) и королева Елизавета ІІ.

Этот аксессуар был тесно связан с королевой Елизаветой, матерью короля Чарльза, которая умерла в сентябре 2022 года. Она впервые носила бриллиантовую диадему публично на своем первом государственном открытии парламента в 1952 году (до того, как она была официально коронована).

На приеме в честь президента Южной Кореи Кейт Миддлтон дебютировала в красивейшей Стратморской тиаре с розами, которую последний доставали из королевской шкатулки 100 лет назад.