Адель подтвердила, что тайком во второй раз вышла замуж

Певица умело скрывает свою личную жизнь и не имеет желания выносить на публику отношения с мужем

35-летняя британская певица Адель подтвердила слухи, что вышла замуж за 41-летнего спортивного агента Рича Пола. Как пишет издание Daily Mail, такую информацию сообщил один из зрителей комедийного шоу, которое ведет лучший друг певицы Алан Карра.

Так, будучи в Лос-Анджелесе Адель пришла на шоу своего друга, где он во время съемок спросил присутствующих в зале: "Есть ли кто-то из присутствующих, кто недавно женился".

На что певица радостно выкрикнула "Я". Таким образом подтвердив слухи о свадьбе с Риччом Полом.

Когда именно пара поженилась и какой была церемония не известно, ведь, что Адель, что Рич не спешат афишировать личную жизнь.

В октябре в одном из интервью журналистка вежливо спросила Рич о том, правда ли, что они с Адель поженились и можно ли называть певицу "Миссис Пол". На что он ответил, что СМИ могут говорить все, что им захочется, но он не тот человек, который будет светить свою личную жизнь на публику.

Известно, что ранее Адель была замужем за Саймоном Конеки пара 10 лет пробыла в браке и развелась в 2021 году. Совместно супруги имеют 12-летнего сына Анджело Джеймса Конеки.

Напомним, Адель планирует запустить новый бизнес.