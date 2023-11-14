Адель планирует запустить новый бизнес: чем уже владеет певица

Состояние компании звезды значительно выросло, когда она выпустила альбом "30".

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35-летняя английская певица Адель планирует запустить бизнес, не связанный с музыкой. Об этом пишет Mirror.

Звезда сцены уже подала документы на создание новой компании под названием "The Shelbourne Collective Limited". Частная компания с ограниченной ответственностью зарегистрирована в Лондоне, и Адель указана как единственный ее директор.

Как известно, новый бизнес — это косметическая линия, и артистка планирует продавать косметические средства, чтобы позволить своим поклонникам воссоздать ее культовый образ с подводкой для глаз.

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Кроме этого, Адель будет продавать духи, украшения и даже нижнее белье.

Знаменитость уже владеет компанией "Melted Stone Ltd", связанной с музыкой. В декабре 2022 года отчеты компании показали, что она увеличила свое состояние на 11,5 миллионов фунтов стерлингов в 2021 году.

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Адель Фото: Instagram adele

Прибыли обладательницы "Грэмми" резко выросли между 2020 и 2021 годами, согласно выпискам со счетов, в последний год ее компания имела резервы почти 15 миллионов фунтов стерлингов.

Адель Фото: Getty Images

Стремительная прибыль не является неожиданностью, поскольку она совпала с тем самым годом, когда исполнительница выпустила свой последний альбом "30", который стал самым продаваемым альбомом 2021 года во всем мире.

Напомним, Адель остановила концерт в Лас-Вегасе, когда узнала о смерти Мэттью Перри.

Также Фокус писал о планах Адель на пополнение в семье.