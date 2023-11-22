Умер звезда сериала "Нюхач"

Актер перенес инфаркт из-за которого получил осложнения

Внезапно оборвалась жизнь известного украинского актера Александра Крыжановского. Информацию о смерти отца опубликовал его сын Владимир на своей странице в Фейсбук.

Актер более известен своими ролями в фильме "Нюхач-2", где сыграл генерала спецслужб и врача в сериале "Возвращение Мухтара -2".

Известно, что Александру Крыжановскому 13 октября исполнилось 66 лет. Он был коренным уроженцем Киева. Посвятил всю свою жизнь театру и кино.

Как сообщил сын Владимир, причиной смерти его отца стал инфаркт и осложнения, которые возникли после него.

Владимир также сообщил, где состоится прощание с Александром Крыжановским. Речь идет о Театре на Печерске, где актер работал около 25 лет и занимал должность директора-художественного руководителя.

Относительно даты и времени Владимир сказал, что подробности уточнит позже.

Стоит отметить, что Александр Крыжановский получил в 2018 году звание Заслуженного артиста Украины.

Он не только был актером, но и режиссером театральных спектаклей. Всего в активе актера около 50 ролей в различных кинематографических лентах.

Напомним, на концерте Робби Уильямса умерла фанатка.