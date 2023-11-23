Канье Уэст и Бьянка Цензори расстались - СМИ

Слухи о паузе в отношениях Канье Уэста и Бьянки Цензори подтвердились

46-летний американский рэпер Канье Уэст разбежался со своей пассией 28-летним архитектурным дизайнером Бьянкой Цензори, сообщило издание The Sun.

По слухам, пара взяла паузу в отношениях, все из-за того, что семья Бьянки против ее избранника и очень обеспокоена его отношением к ней и командами, которые он ее заставляет делать.

Пара поженилась в декабре 2022 года, в спешке после развода Канье Уэста с Ким Кардашьян. Ходили слухи, что спешная женитьба рэпера с его избранницей произошла из-за религиозных соображений исполнителя. Якобы, он дал обещание Ким не вступать в интимные отношения с женщинами не будучи женатым.

После новости о женитьбе поклонники пристально следили за парочкой. Невооруженным глазом заметно, что рэпер руководит молодой девушкой, поговорят, даже, что он выбирает, что ей одевать и что можно есть.

Источники приближенные к семье Бьянки утверждают, что родители и родные девушки сразу были против их союза, однако чем дело заходит дальше тем ситуация усложняется. То, что рэпер руководит тем, что девушка будет есть, очень возмущает семью Бьянки. Якобы, именно это повлияло на отношения парочки.

Интересно, что после бракосочетания парочка была не разлучной, однако недавно девушка сама вернулась с совместного отдыха. Сейчас она находится в Австрии без рэпера.

Инсайдеры утверждают, что Канье Уэст сообщил, что сейчас хочет посвятить все свое время созданию музыки, ведь он очень хочет выпустить новый альбом с Ty Dollar $ign

Напомним, Бьянка Цензори вырвалась из-под контроля Канье Уэста и улетела в Австралию.