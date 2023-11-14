Бьянка Цензори вырвалась из-под контроля Канье Уэста и улетела в Австралию

Бьянка воспользовалась тем, что Канье со старшей дочерью без нее улетел в Дубай, и решила навестить своих родных.

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28-летняя жена рєпера Канье Уэста, Бьянка Цензори, отправилась в родной Мельбурн без контроля со стороны музыканта, и смогла встретить не только с родными, но и друзьями, которые очень беспокоились за нее в последнее время, пишет Daily Mail.

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Это – первая поездка девушки домой после того, как в декабре прошлого года она связала себя узами брака с бывшим мужем Ким Кардашьян. Она наконец смогла обнять своих родителей Лео и Александру и сестру Анджелину.

Сестры Цензори были замечены в прошлую пятницу вечером в популярном мельбурнском баре Marquis of Lorne в Фицрое, где, по словам источников, они тусовались до закрытия. Один из очевидцев отметил, что Бьянка осталась в баре практически незамеченной.

"Никто вообще не поднимал шума. Она была со своей сестрой, и они просто гармонировали со всеми остальными, хотя ее наряд был просто возмутительным. Я даже не узнал, кто она такая, пока мой приятель не указал на нее и не сказал: "Посмотри, вон там жена Канье". Она была там, просто хорошо проводила время, выпивала и встречалась с друзьями. На самом деле в этом не было ничего страшного", – рассказал он журналистам.

Бьянка Цензори с матерью и сестрами Фото: Alyssia Censori/Facebook

Как известно, Цензори обвиняла своих друзей в "ревности" к ее славе, когда они выразили обеспокоенность тем, что ее муж манипулирует ею, превращая Бьянку в "радикальную" версию своей бывшей жены Ким Кардашьян. Но после нескольких месяцев, на протяжении которых она якобы избегала самых близких ей людей, инсайдер таблоида сказал, что девушка "начала видеть вещи со стороны".

"Все просто рады, что наконец смогли дозвониться до Бьянки. Ее друзья рассказали ей о своих опасениях и призвали ее "проснуться". Она знает, что отгородилась от близких ей людей, и она также начинает видеть сквозь дымчатые зеркала своего брака. Она знает о способах контроля Канье и начинает смотреть на вещи со стороны", – отмечают друзья.

Поездка Цензори домой совпала с отпуском отца и дочери Уэста, 10-летней Норт, в Дубае и Саудовской Аравии. Как говорят знакомые Бьянки, она решила вернуться домой после того, как ей стало ясно, что Уэст возьмет с собой только Норт.

Беспокойство по поводу жены рэпера, которую один из друзей детства ранее описывал как "социальную бабочку", началось в последние месяцы после того, как появились ее фотографии в серии эксцентричных нарядов и непристойном поведении с мужем. Близкие пытались вразумить ее, но она резко ответила им.

Как пишут СМИ, Канье посоветовал своей жене "никогда не разговаривать" и издал для нее набор правил, по которым она должна жить.

"У Канье есть набор правил для Бьянки, который включает в себя: никогда не говорить и не носить то, что он не хочет. Ей также необходимо есть определенные продукты и тренироваться, даже если Канье не тренируется. Она больше не имеет собственного мнения и подчиняется ему, потому что он убедил ее, что они королевские особы", – рассказывают друзья.

Ранее Фокус писал, за что Бьянка разозлилась на Ким Кардашьян.