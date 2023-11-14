Б'янка Цензорі вирвалася з-під контролю Каньє Веста і полетіла до Австралії

Б'янка скористалася тим, що Каньє зі старшою дочкою без неї полетів у Дубай, і вирішила відвідати своїх рідних.

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28-річна дружина репера Каньє Веста, Б'янка Цензорі, вирушила до рідного Мельбурна без контролю з боку музиканта і змогла зустріти не лише з рідними, а й друзями, які дуже турбувалися за неї останнім часом, пише Daily Mail.

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Б'янка Цензорі проігнорувала своїх італійських родичів

Це – перша поїздка дівчини додому після того, як у грудні минулого року вона вийшла заміж за колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян. Вона нарешті змогла обійняти своїх батьків Лео та Александру і сестру Анджеліну.

Сестри Цензорі були помічені минулої п'ятниці ввечері у популярному мельбурнському барі Marquis of Lorne у Фіцрої, де, за словами джерел, вони тусувалися до закриття. Один із очевидців зазначив, що Б'янка залишилася в барі практично непоміченою.

"Ніхто взагалі не здіймав галасу. Вона була зі своєю сестрою, і вони просто гармоніювали з усіма іншими, хоча її вбрання було просто обурливим. Я навіть не дізнався, хто вона така, поки мій приятель не вказав на неї і не сказав: "Подивися, он там дружина Каньє". Вона була там, просто добре проводила час, випивала та зустрічалася з друзями. Насправді в цьому не було нічого страшного", – розповів він журналістам.

Б'янка Цензорі з матір'ю та сестрами Фото: Alyssia Censori/Facebook

Як відомо, Цензорі звинувачувала своїх друзів у "ревнощі" до її слави, коли вони висловили стурбованість тим, що її чоловік маніпулює нею, перетворюючи Б'янку на "радикальну" версію своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян. Але після кількох місяців, протягом яких вона нібито уникала найближчих до неї людей, інсайдер таблоїда сказав, що дівчина "почала бачити речі зі сторони".

"Всі просто раді, що нарешті змогли додзвонитися до Б'янки. Її друзі розповіли їй про свої побоювання і закликали її "прокинутися". Вона знає, що відгородилася від близьких їй людей, і вона також починає бачити крізь димчасті дзеркала свого шлюбу. Вона знає про способах контролю Каньє і починає дивитись на речі зі сторони”, – зазначають друзі.

Поїздка Цензорі додому збіглася з відпусткою батька та дочки Веста, 10-річної Норт, у Дубаї та Саудівській Аравії. Як кажуть знайомі Б'янки, вона вирішила повернутися додому після того, як їй стало ясно, що Вест візьме із собою лише Норт.

Занепокоєння з приводу дружини репера, яку один із друзів дитинства раніше описував як "соціального метелика", почалося в останні місяці після того, як з'явилися її фотографії в серії ексцентричних вбрань та непристойній поведінці з чоловіком. Близькі намагалися навчити її, але вона різко відповіла їм.

Як пишуть ЗМІ, Каньє порадив своїй дружині "ніколи не розмовляти" та видав для неї набір правил, за якими вона має жити.

"У Каньє є набір правил для Бьянки, який включає: ніколи не говорити і не носити те, що він не хоче. Їй також необхідно їсти певні продукти і тренуватися, навіть якщо Каньє не тренується. Вона більше не має власної думки і підкоряється йому, тому що він переконав її, що вони королівські особи», – розповідають друзі.

Раніше Фокус писав, за що Б'янка розлютилася на Кім Кардаш'ян.