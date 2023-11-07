Дочка замість дружини: Каньє Вест вирушив у Дубай без Б'янки Цензорі, але з Норт (відео)

Батько і дочка прогулялися торговим центром, тримаючись за руки.

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46-річний американський репер Каньє Вест вирушив у Дубай у компанії своєї 10-річної доньки Норт, залишивши дружину, Бьянку Цензорі, вдома. Музиканта і його первістка бачили, як вони гуляли за руки в торговому центрі, пише Page Six.

І батько, і донька були повністю в чорному вбранні. Один з очевидців написав у соцмережі, що "просто випадково проїхав на ескалаторі поруч із Каньє і Норт у торговому центрі Дубая"

Крім Дубая, вони відвідали Саудівську Аравію.

Поки Норт і Каньє відпочивають на іншому континенті, Бьянка часу не гає і тусується в компанії своїх друзів. В Instagram одна з подруг дівчини поділилася селфі в дзеркалі, де зображена і Цензорі. На ній чорний топ з дуже глибоким і відвертим вирізом на грудях і хутряна шапка.

Б'янки не було, і коли Каньє із сином Сейнтом відвідали футбольний матч "Мілана" проти "Дженоа" в Італії.

Нещодавно стало відомо, що дружина музиканта дуже розсердилася на колишню дружину Веста, Кім Кардаш'ян, яка в одному з епізодів сімейного реаліті-шоу заявила, що батько її чотирьох дітей живе у квартирі без охорони. На думку Цензорі, своїми словами Кім наражає дітей репера на небезпеку, оскільки після її слів тепер багато хто знає, що діти знаменитостей можуть у будь-який момент залишитися без захисту.

Кім Кардаш'ян говорить про аскетизм Каньє

Каньє і Б'янка одружилися в грудні минулого року. Це сталося незабаром після того, як артист розлучився з Кім Кардаш'ян. Весілля пари було таємним.

У серпні та вересні цього року подружжя було в Італії, де Б'янка викликала шквал невдоволення місцевих жителів своїми непристойними вбраннями, а потім репер взагалі дістав довічний бан від човнової компанії у Венеції після того, як на очах у туристів вдався до любовних утіх із дружиною.

Раніше Фокус писав, чому Норт мріє жити зі своїм батьком у скромній квартирі.