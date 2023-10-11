Бьянка Цензори проигнорировала своих итальянских родственников

Дедушка и бабушка Бьянки Цензори уехали из Италии в 1960 году в Мельбурн вместе со своими пятью детьми. Отец жены Канье Уэста несколько раз приезжал на родину.

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28-летняя Бьянка Цензори, жена 46-летнего американского рэпера Канье Уэста, у которой итальянские корни, во время скандального отдыха в это стране ни разу не навестила своих родственников, сообщает Daily Mail.

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Канье Уэст и Бьянка Цензори поженились по религиозным причинам

В эксклюзивном разговоре с MailOnline двоюродная сестра Бьянки Фабиола Цензори, которая живет в Джулианове, рассказала, что пара многого добилась. В то же время она посетовала на то, что родственные связи практически оборвались.

"Мы не видели здесь никого из семьи Бьянки уже много лет. Старший из детей моего дяди какое-то время приезжал в Италию, но много лет назад перестал. Я никогда не встречалась с Бьянкой, но мне бы очень хотелось это сделать — было жаль, что она не приехала к нам в гости, когда была в отпуске здесь, в Италии. Мы могли бы показать ей, где выросли ее отец, его братья и сестры, а также ее бабушка и дедушка. Ее отец приехал сюда много лет назад, и мы провели прекрасный вечер вместе со всей семьей, и было чудесно увидеть его, но что касается Бьянки и Канье, без комментариев. Мы чувствуем себя немного проигнорированными", – отметила Фабиола.

Другой родственник, попросивший назвать его только Андреа, добавил:

"Я никогда не встречал Бьянку, но надеюсь, что в следующий раз, когда она будет в Италии, она приедет к нам в гости. Я слышал о ней все от других родственников, и она кажется очень веселой. Я думаю, вечер с ней и Канье будет очень интересным".

Бьянка Цензори с матерью и сестрами Фото: Alyssia Censori/Facebook

Бабушка и дедушка Бьянки, Филиппо и Грация Цензори, эмигрировали из Джулиановы в 1960 году со своими пятью детьми. Когда им было по 35 лет, они погрузились на корабль в Генуе вместе с Эдмондо, Элисео, Элией, Еленой и Эрис, прежде чем добраться до Мельбурна (Австралия).

Семья переехала в поисках новой жизни всего через несколько лет после того, как их постигла трагедия, когда пятилетний двоюродный дедушка Бьянки Джанфранко умер от кори.

Они обосновались в деревне для вновь прибывших Бонегилла, где в начале этого года снимался сериал BBC "Десять фунтовых помпонов" с Мишель Киган в главной роли.

Отец и дядя Бьянки имели большие неприятности с законом. Об этом стало известно после того, как она вышла замуж за Уэста, и ее имя оказалось в центре повышенного внимания.

Во время своего пребывания в Италии, а это – больше двух месяцев, пара успела знатно оскандалиться и разозлить местных жителей. Появление Бьянки на улицах консервативных городов в очень откровенных нарядах не могло оставить итальянцев равнодушными. Они потребовали от властей наказать ее за неподобающий вид, и те отреагировали.

Масла в огонь подлила история, когда пара предавалась любовным утехам на борту прогулочной лодки в Венеции. Лодочная компания внесла музыканта в черный список, а по этому инциденту уже начато расследование.

Ранее Фокус писал, что у Канье Уэста есть целая команда, которая шьет вещи для Бьянки Цензори, а также о том, что рэпер заставляет жить жену по тем правилам, которые он придумал сам.