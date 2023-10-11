Канье Уэст и Бьянка Цензори поженились по религиозным причинам

В декабре 2022 года эпатажная пара заключила официальный союз.

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46-летний американский рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори, 28, поженились по "религиозным соображениям" после того, как он пообещал воздерживаться от секса до женитьбы после развода с Ким Кардашьян. Об этом пишет Us Weekly.

После месяцев тайн вокруг их бурного союза инсайдер рассказал, что влюбленные пошли к алтарю, чтобы "быть интимными".

"Канье называет ее своей музой и любит одевать ее", — добавил источник, прежде чем отметить, что 46-летний обладатель "Грэмми" "очень "влюблен" и "вдохновляется" своей 28-летней женой.

Накануне стало известно, что эпатажная пара действительно находится в официальном и законном браке.

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Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: kanyethegoatwest/instagram

Многие предполагали, что музыкант и его избранница поженились на церемонии, которая не имела юридической силы, поскольку, казалось, не было никаких доказательств союза, и сообщалось, что они провели частную церемонию в Беверли-Хиллз в начале 2023 года в январе без официальной лицензии на брак.

Однако это не так, они действительно стали официальными мужем и женой. Дата их бракосочетания — 20 декабря 2022 года — всего через месяц после того, как бизнесмен завершил свой развод с Ким Кардашьян.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Согласно лицензии на брак, эпатажная пара поженилась в Пало-Альто, Калифорния, известном как Силиконовая долина.

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