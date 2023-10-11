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Стиль життя

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі одружилися через релігійні причини

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі, нова дружина каньє веста, кім кардашьян та каньє вест, весілля каньє веста
Фото: Getty Images | Каньє Вест та Бʼянка Цензорі

У грудні 2022 року епатажна пара уклала офіційний союз.

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46-річний американський репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Цензорі, 28, одружилися з "релігійних міркувань" після того, як він пообіцяв утримуватися від сексу до одруження після розлучення з Кім Кардашʼян. Про це пише Us Weekly.

Після місяців таємниць навколо їхнього бурхливого союзу інсайдер розповів, що закохані пішли до вівтаря, щоб "бути інтимними".

"Каньє називає її своєю музою і любить одягати її", — додало джерело, перш ніж зазначити, що 46-річний володар "Греммі" "дуже "закоханий" і "надихається" своєю 28-річною дружиною.

Напередодні стало відомо, що епатажна пара справді перебуває в офіційному та законному шлюбі.

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Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Fullscreen
Каньє Вест та Бʼянка Цензорі
Фото: kanyethegoatwest/instagram

Багато хто припускав, що музикант і його обраниця одружилися на церемонії, яка не мала юридичної сили, оскільки, здавалося, не було жодних доказів союзу, і повідомлялося, що вони провели приватну церемонію в Беверлі-Гіллз на початку 2023 року в січні без офіційної ліцензії на шлюб.

Проте це не так, вони дійсно стали офіційними чоловіком та дружиною. Дата їхнього одруження – 20 грудня 2022 року – лише через місяць після того, як бізнесмен завершив своє розлучення з Кім Кардашʼян.

Каньє Вест та Кім Кардашʼян Fullscreen
Каньє Вест та Кім Кардашʼян
Фото: Getty Images

Згідно з ліцензією на шлюб, епатажна пара одружилася в Пало-Альто, Каліфорнія, відомому як Силіконова долина.

Нагадаємо, як Джулія Фокс згадує свій роман з Каньє Вестом.

Також Фокус писав про новий відвертий вихід дружини Каньє Веста.