Каньє Вест та Бʼянка Цензорі одружилися через релігійні причини

У грудні 2022 року епатажна пара уклала офіційний союз.

Related video

46-річний американський репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Цензорі, 28, одружилися з "релігійних міркувань" після того, як він пообіцяв утримуватися від сексу до одруження після розлучення з Кім Кардашʼян. Про це пише Us Weekly.

Після місяців таємниць навколо їхнього бурхливого союзу інсайдер розповів, що закохані пішли до вівтаря, щоб "бути інтимними".

"Каньє називає її своєю музою і любить одягати її", — додало джерело, перш ніж зазначити, що 46-річний володар "Греммі" "дуже "закоханий" і "надихається" своєю 28-річною дружиною.

Напередодні стало відомо, що епатажна пара справді перебуває в офіційному та законному шлюбі.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Фото: kanyethegoatwest/instagram

Багато хто припускав, що музикант і його обраниця одружилися на церемонії, яка не мала юридичної сили, оскільки, здавалося, не було жодних доказів союзу, і повідомлялося, що вони провели приватну церемонію в Беверлі-Гіллз на початку 2023 року в січні без офіційної ліцензії на шлюб.

Проте це не так, вони дійсно стали офіційними чоловіком та дружиною. Дата їхнього одруження – 20 грудня 2022 року – лише через місяць після того, як бізнесмен завершив своє розлучення з Кім Кардашʼян.

Каньє Вест та Кім Кардашʼян Фото: Getty Images

Згідно з ліцензією на шлюб, епатажна пара одружилася в Пало-Альто, Каліфорнія, відомому як Силіконова долина.

Нагадаємо, як Джулія Фокс згадує свій роман з Каньє Вестом.

Також Фокус писав про новий відвертий вихід дружини Каньє Веста.