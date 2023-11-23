Поддержала Палестину: актерское агентство прекратило сотрудничество с Сьюзан Сарандон

За последнее время Сарандон посетила несколько демонстраций в поддержку Палестины и высказалась против Израиля.

Известная голливудская актриса и лауреатка премий "Оскар" и BAFTA Сюзан Сарандон оказалась в центре скандала. Она поддержала Палестину и посетила несколько демонстраций в ее поддержку, после чего компания United Talent Agency разорвала с ней сотрудничество. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на представителя агентства.

Обладательница премии "Оскар" присутствовала на нескольких пропалестинских митингах, где она сделала несколько замечаний, в том числе заявив: "Сейчас многие люди боятся быть евреями и начинают чувствовать, каково это — быть мусульманами в этой стране".

Сьюзан Сарандон на пропалестинском митинге

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Она также разместила на X (Twitter) пропалестинский пост Роджера Уотерса из Pink Floyd, которого на протяжении многих лет критиковали за антисемитские высказывания.

Исключение Сарандон из UTA является еще одним примером того, что происходит в последние недели, когда агентства по подбору талантов принимают трудные решения, когда дело доходит до публичных заявлений их клиентов или агентов о войне в Израиле.

В прошлом месяце соруководитель отдела кино CAA Маха Дахил ушла из совета директоров агентства после того, как разместила в Instagram сториз, в котором говорилось: "В настоящее время вы учитесь, кто поддерживает геноцид".

Напомним, ранее актриса Джулиана Маргулис заявила, что Голливуд переживает всплеск антисемитизма с 7 октября, когда боевики ХАМАС вторглись в Израиль.

Маргулис добавила, что она "разочарована" молчанием и "пытается понять и разобраться, почему каждый человек в нашей отрасли не встает в защиту Израиля".

"Я не понимаю. Это шокирует. Может быть, они боятся? Я не знаю, чего они боятся. Теряете подписчиков? Для меня это просто безумие. Послушайте, последнее, о чем я думала в своей жизни, это, что я буду единственной актрисой, выступающей в защиту евреев. Я надеюсь, что вдохновлю других людей выйти и высказаться, использовать свой голос и использовать свою платформу, чтобы привлечь внимание к этому", — сказала звезда.

Ранее актриса Галь Гадот организовала показ видеозаписи зверств террористической группировки ХАМАС, совершенных во время вторжения в Израиль 7 октября. Показ фильма был организован в Музее толерантности в Лос-Анджелесе. В итоге пришлось вызывать полицию, которая применила перцовые баллончики, чтобы разогнать агрессивно настроенную толпу.