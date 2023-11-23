Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм отправились на романтический ужин в Голливуде (фото)

Звездные супруги выбрали стильные кэжуал-образы.

28-летнюю американскую актрису Николу Пельтц и Бруклина Бекхэма, 24, заметили на романтическом ужине. Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленные отправились на ужин в Голливуде накануне. Звезда экрана выглядела довольно стильно, подчеркнув свою фигуру в черном коротком топе в сочетании с широкими брюками.

Она надела черный блейзер и подчеркнула образ для свидания с мужем парой массивных ботинок на платформе.

Волосы Пельтц собрала, добавив в качестве аксессуаров серьги-кольца и сделав легкий макияж.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

24-летний Бруклин тем временем выбрал повседневный ансамбль, соединив простую белую футболку с серыми брюками и розовой бейсболкой.

Они поженились в апреле 2022 года. Церемония прошла в поместье отца актрисы, американского миллиардера Нельсона Пельтца, в Палм-бич. После этого юноша добавил к своей знаменитой фамилии Бекхэм частичку "Пельтц", что очень не понравилось его звездной матери. Впоследствии стало известно, что Никола также не захотела надевать свадебное платье бренда Виктории Бекхэм, из-за чего в сети активно заговорили о вражде между женщинами. Впрочем, официально они опровергают все домыслы о ссоре.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: nicolaannepeltzbeckham/instagram

Напомним, Виктория Бекхэм развеяла домыслы о вражде с невесткой.

Также Фокус писал об откровенном интервью Николы Пельтц для глянца.