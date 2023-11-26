Не нуждается в укладке. Названа самая модная стрижка этой зимы

Стилисты назвали самую трендовую стрижку на осень и зиму 2023/2024 года, которая подойдет всем, и главное, не нуждается в укладке.

Речь идет о модной корейской стрижке Hush. Она универсальна и подходит к любому типу лица. И является разновидностью модной "волчьей" стрижки. О новой стрижке пишет glamour magazine и называет ее "легкой, воздушной и элегантной".

"Стрижка Hush, или hush cut — это мягкая многослойная стрижка, которая практически всегда сочетается с челкой или короткими прядями у лица. Стрижка делается по всей длине", — отмечают основатели известного лондонского салона красоты The Hair Bros, стилисты Ник Лэтэм и Шон Пол Нотер.

Стрижка Hush

"Стрижка Hush пришла из Кореи и представляет собой легкую стрижку с перьями, не требующую особого ухода", — объясняет Нил Муди , посол Pureology UKI.

Она мягкая и многослойная с тонкой челкой, или короткими прядками, красиво обрамляющими лицо.

Дженна Ортега с модной стрижкой Hush Фото: Getty Images

Адам Рид, профессиональный парикмахер и основатель компании по уходу за волосами Arkive отмечает, что эта стрижка напоминает популярную "волчью стрижку", но представляет собой более легкий и не такой радикальный вариант этой популярной прически.

Стрижка Hush

"Стрижка Хаш" должна создавать ощущение легкости и воздушности.

"Вы обнаружите, что концы становятся более легкими, текстурированными и воздушными, поэтому у вас не будет резких и тупых линий среза", — объясняет Нил.

Благодаря такой стрижке волосы все время находятся в движении, благодаря чему они естественным образом принимают форму, а это значит, что вам не нужно тратить время на укладку. Это делает стрижку Hush идеальной для тех, кто хочет выглядеть непринужденно, при этом подчеркивая черты лица.

Стрижка Hush

Это отличный вариант для тех, кто хочет попробовать челку и более объемные слои, не делая при этом радикальную стрижку.

При этом важно знать, что стрижка Hush подразумевает отсутствие на волосах прямых линий — это ее главная особенность. Для достижения этого эффекта при срезании кончиков вместо ножниц часто используется бритва.

Стрижка Hush

Приятно, что эту стрижку делают на всех типах волос, ее можно сделать на любую длину и даже подстричь таким образом очень кудрявые волосы.

При укладке ее можно просто высушить феном, но, при желании, можно использовать средство для легкого объема и текстурирующий спрей для придания объема.

Напомним, ранее Фокус писал о самых модных стрижках этого сезона.