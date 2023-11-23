55-летнего Джейми Фокса обвиняют в домогательствах и насилии

Прошло 8 лет, а женщина до сих пор помнит свою встречу со звездой

Фанатка 55-летнего американского актера Джейми Фокса обвинила его в домогательстве и насилии в одном из ресторанов Нью-Йорка. Такую информацию обнародовало издание ВВС.

Известно, что событие имело место 8 лет назад в далеком 2015 году. Как утверждает женщина, она встретилась с актером в одном из нью-йоркских ресторанов. Так как она узнала актера, не колеблясь, подошла к нему чтобы попросить автограф. Джейми не отказал девушке и даже обратил внимание на ее внешность и сделал комплимент.

По словам потерпевшей, он заявил, что от нее очень приятно пахнет и она имеет хорошую фигуру. Женщина также заметила, что актер был не трезв.

Потерпевшая рассказала, что дальше произошло, то, чего она не ожидала, Фокс взял ее за руку и потянул на заднюю площадку крыши.

Там актер начал прижимать женщину к себе, заснул ей руки под топ и начал щупать ее грудь.

Тогда женщина попыталась уйти от актера и заметила, что некоторые присутствующие люди в ресторане видели, что происходит, но не стали вмешиваться и просто ушли.

Далее актер перешел к насилию. Как утверждает женщина, он засунул ей руки в штаны и двумя пальцами полез во влагалище и задний проход одновременно.

В это время подруга потерпевшей нашла ее в компании Джейми и остановила происходящее.

Женщина утверждает, что после инцидента обратилась в медицинское учреждение за помощью, ведь почувствовала боль.

Уже впоследствии женщина подала в суд на актера и ресторан в котором произошел инцидент.

Интересно, что на момент домогательств актер был в отношениях с актрисой Кэти Холмс. Артисты расстались в мае 2019-го после шестилетнего романа.

Несмотря на то, что прошло много лет, женщина утверждает, что ситуация травмировала ее психику и требует материальной компенсации. Сам актер пока ситуацию не комментирует.

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