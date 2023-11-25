С чем носить джинсы зимой 2023/2024: четыре идеи для актуального образа
Джинсы остаются одной из базовых вещей зимнего гардероба.
Конец ноября дал понять, что зима может быть очень морозной и холодной. Однако даже в такую погоду можно создать не просто теплый и практичный ансамбль для выхода на улицу, но и очень стильный. В частности не стоит забывать о джинсах, которые даже в зимние месяцы остаются базовой вещью для множества аутфитов. Ресурс Why What Wear предлагает несколько интересных идей, чтобы выглядеть даже в пасмурную погоду ярко и свежо. Итак, с чем же сочетать джинсы?
Белые джинсы, белый верх и красная сумка
Мы ошибаемся, думая, что светлый деним предназначен для лета. В сезоне зима 2023/2024 очень выигрышно смотрятся яркие краски, и белый цвет – лучшее тому подтверждение. Да, кто-то скажет, что это – совсем непрактично в зимнюю слякотную погоду, но ведь зима – это не только мокрый снег иои дождь. Белые джинсы лучше сочетать с белой рубашкой или свитером, чтобы создать однотонный образ, а сверху накиньте кожаную куртку, пуховик или полушубок из искусственного меха.
Кардиган с напуском и джинсы в винтажном стиле
Кардиган с напуском – одна из самых модных вещей осени 2023, которая благополучно перекочевала в зимний гардероб. Добавьте к нему удлиненные джинсы и ботинки-челси или сапоги на плоской подошве, и вы получите легкий образ в носке, одновременно шикарный и уютный. В таком виде можно пойти как на работу, так и на свидание.
Широкие джинсы и синяя рубашка-поло
Такой ансамбль интересен тем, что содержит монохромные элементы, но с яркими цветами благодаря контрастным аксессуарам. Дополните образ колье в богемном стиле. Например, забавное сердечко на цепочке – свежий тренд. Можно также использовать подвеску "тигровый глаз".
Синие джинсы-клеш и пальто с леопардовым принтом
Как бы не критиковали хищные принты, они по-прежнему востребованы модницами по всему миру. Зима – не повод отказаться от чего-то леопардового. Джинсы и пальто с леопардовым принтом – ансамбль, который очень любят француженки. А уж об их чувстве стиля ходят легенды. Пальто, кстати, можно заменить шубой из искусственного меха с таким же принтом. Этот образ сочетает в себе сексуальность, интригу и шик.
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