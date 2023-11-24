Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз: имя и пол малыша (фото)

Лишь в начале 2023 года знаменитость сообщила о рождении сына Феникса.

42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой. Известием о пополнении в семье знаменитость поделилась в своем Instagram.

Звездная мама показала розовый костюмчик с игрушкой и очками. У нее и венчурного капиталиста Картера Реума, 42, родилась дочь, которой дали довольно необычное имя. Малыша назвали Лондон.

"Благодарна за мою маленькую девочку", — лаконично написала Хилтон, которой, судя по всему, снова родила ребенка суррогатная мама.

У Пэрис Хилтон родилась дочь Лондон

"Поздравляем Пэрис Хилтон и поздравляем Лондон", — присоединилась к поздравлениям супермодель Наоми Кэмпбелл, которая тоже в 2023 году во второй раз стала мамой.

Отметим, что Пэрис Хилтон и Картер Реум поженились в ноябре 2021 года. Брак стал первым для наследницы знаменитой сети отелей. Уже в начале 2023 стало известно, что у пары родился сын Феникс, которого звездная мама довольно часто показывает в своих соцсетях.

Пэрис Хилтон с мужем и сыном

Теперь Пэрис стала мамой двоих детей, а у ее мужа есть 10-летняя дочь от предыдущего союза, с которой он практически не видится.

Напомним, как Пэрис Хилтон реагировала на критику формы головы своего сына в сети.

Также Фокус писал о годовщине свадьбы Пэрис Хилтон и ее избранника Картера Реума.