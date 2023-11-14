Пэрис Хилтон залюбовала новыми кадрами с первенцем (фото)

Малыш стал первым ребенком для знаменитости, а у ее мужа уже была дочь.

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42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон показала новые кадры с первенцем Фениксом. Снимки с малышом знаменитость опубликовала в своем Instagram.

"Кажется, у меня зависимость от детских костюмов. Я не могу удержаться!!" – призналась мама одного ребенка.

На серии снимков наследник Пэрис Хилтон и венчурного капиталиста Картера Реума, 42, предстал в голубом костюмчике. Звездная мама его обнимала, а малыш улыбался.

Светская львица также выбрала наряд в синих оттенках, таким образом создав с первенцем парные образы.

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Пэрис Хилтон с сыном Фениксом

"Ему уже почти один? Он выглядит так, будто становится большим", "Я всегда знал, что когда-то Пэрис станет прекрасной матерью и женой", "он такой красивый, Пэрис, ты должна гордиться", — пишут в комментариях фолловеры светской львицы.

Пэрис Хилтон и Картер Реум Фото: Instagram/Paris Hilton

Малыш родился в начале 2023 года с помощью услуг суррогатной матери. Он стал первым ребенком Пэрис Хилтон, а у ее мужа уже есть 11-летняя дочь от предыдущего союза.

Напомним, как прошел первый Хэллоуин девятимесячного Феникса.

Также Фокус писал о второй годовщине свадьбы Пэрис Хилтон и Картера Реума.