Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Пэрис Хилтон показала праздничные фото первенца Феникса (фото)

Пэрис Хилтон сын, феникс хилтон реум, сын перис хилтон феникс, хэллоуинские образы, хэллоуин 2023, картер реум
Фото: Instagram/Paris Hilton | Пэрис Хилтон с сыном Фениксом

Девятимесячный малыш на Хэллоуин 2023 уже примерил ряд образов популярных персонажей.

Related video

42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон показала праздничные фото первенца Феникса. Порцию свежих фото с наследником звезда соцсетей опубликовала в Instagram с более 20 млн подписчиков.

"Мой маленький Элмо", — написала мама одного ребенка.

На фото 9-месячный Феникс позирует в ярком костюме вымышленного персонажа Элмо. Малыш улыбается, сидя у звездной мамы на руках.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом

"Вы и маленький сладкий ангел заслуживаете всей любви во вселенной, вы невероятные", "Я просто люблю его. Он такой милый. И мне тоже нравится его имя", "Он такой счастливый и милый маленький парень!!!! Счастливого Хэллоуина вашей семье!" — пишут в комментариях фолловеры Хилтон.

Впоследствии знаменитость показала еще один хэллоуинский образ малыша. Феникс стал на один вечер вымышленным персонажем видеоигр Луиджи, а его отец Картер Реум — Марио. Тем временем сама Пэрис стала принцессой, позируя в розовом платье и короне.

"Мы выиграли Хэллоуин"? — спросила звезда.

Пэрис Хилтон с мужем и сыном

Напомним, какие образы выбрали Ирина Шейк и Брэдли Купер во время хэллоуинского праздника, который они провели с дочкой Леей.

Также Фокус писал о Хэллоуине 2023 в семье Дэвида Бекхэма.