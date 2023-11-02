Періс Гілтон показала святкові фото первістка Фенікса (фото)

Девʼятимісячний малюк на Геловін 2023 уже приміряв низку образів популярних персонажів.

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42-річна американська світська левиця Періс Гілтон показала святкові фото первістка Фенікса. Порцію свіжих фото зі спадкоємцем зірка соцмереж опублікувала в Instagram з понад 20 млн підписників.

"Мій маленький Елмо", — написала мама однієї дитини.

На фото 9-місячний Фенікс позує в яскравому костюмі вигаданого персонажа Елмо. Малюк посміхається, сидячи в зіркової мами на руках.

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Періс Гілтон із сином Феніксом

"Ви і маленький солодкий янгол заслуговуєте на всю любов у всесвіті, ви неймовірні", "Я просто люблю його. Він такий милий. І мені теж подобається його ім'я", "Він такий щасливий і милий маленький хлопець!!!! Щасливого Геловіну вашій родині!" — пишуть у коментарях фоловери Гілтон.

Згодом знаменитість показала ще один геловінський образ малюка. Фенікс став на один вечір вигаданим персонажем відеоігр Луїджі, а його батько Картер Реум — Маріо. Тим часом сама Періс стала принцесою, позуючи в рожевій сукні та короні.

"Ми виграли Геловін"? — запитала зірка.

Періс Гілтон з чоловіком та сином

Нагадаємо, які образи обрали Ірина Шейк та Бредлі Купер під час геловінського свята, яке вони провели з донькою Леєю.

Також Фокус писав про Геловін 2023 в родині Девіда Бекхема.