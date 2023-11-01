Чорт та бурундучок: Девід Бекхем показав геловінські образи з донькою (фото)

Зірковий батько з 12-річною донькою Гарпер нарядилися на Геловін 2023, проводячи свято без Вікторії Бекхем та трьох їхніх синів.

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48-річний британський футболіст Девід Бекхем показав геловінські образи з донькою Гарпер, 12. Знімками багатодітний батько ділиться у своєму Instagram з понад 84 млн підписників.

"Щасливого Геловіну від мене та мого маленького бурундучка", — зазначив Бекхем і додав, що їм не вистачає Вікторії та трьох синів — Брукліна, Круза та Ромео.

Зірковий футболіст постав в образі чорта з відповідними рогами та ефектним макіяжем очей. Тим часом 12-річна Гарпер продемонструвала рожевий макіяж очей та розмальований носик. До свого геловінського образу бурундучка вона додала сіру повʼязку з вушками.

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Девід Бекхем з донькою Гарпер

"Чудово. І мушу сказати, що, хоч я не люблю футбол, але документальний фільм мені дуже подобається", "Щасливого Геловіну, містере Бекхем та сім'я…. цього четверга я знову гратиму у футзал і забʼю гол", "Щасливого Геловіну", — пишуть у коментарях фанати батька чотирьох дітей.

Нагадаємо, як Девід Бекхем ставитиметься до майбутніх бойфрендів Гарпер.

Також Фокус писав про появу 12-річної Гарпер у компанії батька та братів на модному івенті в Парижі.