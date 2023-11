Все лучшее за 100 лет Disney. Каким получился юбилейный мультфильм "Желание"

На экраны украинских кинотеатров вышла новая диснеевская сказка.

23 ноября в украинских кинотеатрах стартовал показ юбилейного анимационного фильма студии Disney, приуроченного к 100-летию одной из старейших голливудских компании. Авторами мультфильма выступили создатели "Холодного сердца" — проекта, принесшего киностудии 1,5 миллиарда долларов. Фокус побывал на допремьерном показе.

Съемки юбилейного анимационного фильма, приуроченного к 100-летию киностудии, продолжались долгие пять лет. Это выглядит немного странно, ведь в фильме использованы все давно обкатанные и хорошо знакомые сценарные приемы мультфильмов Disney: классическая, абсолютно прекрасная "принцесса" с чистым намерениями и добрым сердцем выходит на тропу войны за добро и справедливость. Попутно она поет, общается со своими маленькими друзьями, в виде котов, гномов, чаек и других милых говорящих существ (в частном случае, другом большеглазой героини Аши стал олененок по имени Валентин).

Другими словами, никаких сюжетных неожиданностей или сложных технических приемов, не свойственных предыдущим анимационным картинам студии, в мультфильме не наблюдалось. Да и дежурная сценарная заготовка явно пылилась в архивах уже давно. Впрочем, как и подоплека названия и сюжета мультфильма: они уверенно делают прямую отсылку к культовой песне фильмов Диснея, написанной в далеком 1940-м году для "Пиноккио" — "When You Wish Upon a Star". ("Если загадать желание звезде").

Фрагмент мультфильма "Загадай желание" 2023

О чем мультфильм "Желание"

Героиня Аша живет с мамой в небольшом доме прекрасного острова Росас — владении мага Магнифико, чья основная деятельность заключается в, собирании и хранении желаний разных людей в волшебной башне замка. Люди из разных уголков мира приезжают на остров Росас, влекомые обещаниями Магнифико быстро исполнить их сокровенные желания. Однажды Аша узнает, что все не так просто, как анонсирует Магнифико и, конечно же, не может сидеть, сложа руки. Она просит звезды с небес сделать людей счастливее и одно из далеких светил падает ей прямо в руки.

Трейлер к мультфильму "Загадай желание" 2023

Благодаря сочетанию компьютерной и акварельной анимации "Загадай желание" демонстрирует мягкую и красивую анимационную эстетику. Стиль картины явно призван выглядеть как вся любимая нами классика Диснея, и, как отсылка к столетнему юбилею, "Загадай желание" кажется квинтэссенцией всех мультфильмов киностудии за 100 лет.

Друзья Аши представляют собой набор характеристик, призванных напомнить нам о семи гномах, хотя это не совсем ясно читается в сюжете и характерах героев. Маг Магнифико — идеальный пример очаровательного, самодовольного злодея, такого же же драматичного, как Джафар из "Аладдина". Ну, а говорящие животные — это вообще фирменный код диснеевских историй, как же без них? Да, и многочисленные песни, сопровождающие почти каждую сцену мультфильма, также можно отнести к многочисленным легко узнаваемым клише "фабрики сказок". Хотя, в случае с фильмом "Загадай желание", песни звучали немного натужно, и не всегда уместно. Слишком бросалась в глаза необходимость не утерять важную составляющую квинтэссенции кодов Диснея, Иногда казалось, что поют, потому что надо, а не потому что героям хочется петь.

К слову, одну важную составляющую создатели картины все же потеряли — в сказке не достает принца. Единственный весомый мужской персонаж — он же негативный герой — Магнифико. На роль принца он претендовать точно не может.

Но в общем, у киностудии получился очередной хороший добрый мультфильм в ее лучших традициях: нечто среднее между "Аладдином", Белоснежкой", "Спящей красавицей" и всеми остальными сказками, созданными за 100 лет существования Disney.

