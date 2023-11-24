88-летняя Джуди Денч случайно обнажила себя перед Крисом Логаном на звонке по FaceTime

Вряд ли кто-то превзойдет праздничное поздравление от актрисы

88-летняя британская актриса Джуди Денч известная ролями 007: Координаты "Скайфолл" и "Виктория и Абдул" рассказала о забавном случае из жизни, где она имела неудачный опыт пользования современными мессенджерами. Подробностями актриса поделилась в одном из интервью, пишет издание PAGESIX.

Актриса призналась, что однажды сделала видеозвонок на котором с другой стороны телефона участники беседы увидели ее голой.

Так, однажды 51-летняя дочь Джуди Финти Уильямс позвонила маме и попросила ее поздравить с Днем рождения 52-летнего канадского актера Криса Логана.

В этот момент Джуди как раз была в ванной комнате, однако с радостью согласилась произнести праздничное поздравление.

88-летняя Джуди Денч Фото: getty

Финти позвонила матери по FaceTime и добавила к беседе Криса. В это время Джуди Денч спокойно взяла телефон в руки и начала желать Крису счастья, когда в один момент поняла, что оба участника беседы смутились от увиденного.

88-летняя актриса призналась, что ничего не знала о FaceTime, поэтому возникла такая неловкая ситуация.

"Бедный Крис", — смеясь рассказала актриса.

Вот так выдалось поздравление на день рождения. Вряд ли, кто-то в жизни актера делал что-то смелее и не привычнее Джуди Денч.

Напомним, нейросети сгенерировали Джонни Деппа, Анджелину Джоли и других голливудских звезд с десятками лишних килограммов.