Нейросети сгенерировали Джонни Деппа, Анджелину Джоли и других голливудских звезд с десятками лишних килограммов

Этих голливудских звезд никогда, никто не видел с лишним весом.

Related video

Около десяти фотографий голливудских звезд попали в нейросеть, которая сгенерировала их с лишним весом. Снимки звезд с лишним весом опубликовали в телеграм-канале "я нейросеть, я так вижу".

Поклонники еще и как посмеялись над знаменитостями, которые так придирчиво относятся к своему телу, фигуре и внешнему виду.

Дженифер Энистон — как ее видит нейросеть с лишним весом Фото: Инстаграм jenniferaniston и t.me/nejromerezha/1577

Например, 54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон известная ролями в сериале "Друзья", "Мы Миллеры", "Загадочное убийство", которая никогда не страдала лишним весом выглядит довольно мило с пышными формами.

Анджелина Джоли — как ее видят нейросети с лишним весом Фото: Инстаграм angelinajolie и t.me/nejromerezha/1577

Конечно юзеры не обошли фото голливудской "Миссис Смитт" Анджелины Джоли, которая за 48 лет никогда не страдала лишним весом. Актриса всегда имела привлекательную и подтянутую фигуру. Известна ролями Джоли в фильмах "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и "Колдунья" совсем не похожа на себя. Актрисе явно не к лицу лишний вес.

Бейонсе — как ее видят нейросети с лишним весом Фото: Инстаграм beyonce и t.me/nejromerezha/1577

Десяток лишних кило появилось и на так выразительных и пышных формах 42-летней американской певицы Бейонсе. Нейросеть сделала Бейонсе похожей на женщину домохозяйку, которая только и делает, что ест фастфуд и бормочет под нос. Лишние 50 килограммов, точно не подходят привлекательной певице.

Нейросети показали, как выглядела бы Майли Сайрус с лишним весом Нейросети показали, как выглядела бы Шарлиз Терон с лишним весом

Под действие нейросети попали и 31-летняя актриса и певица Майли Сайрус и 48-летняя актриса Шарлиз Терон. Обе звезды также никогда не страдали лишними килограммами, поэтому довольно необычно видеть их в таком виде.

Джони Депп — как ее видят нейросети с лишним весом Фото: Инстаграм johnnydepp и t.me/nejromerezha/1577

Единственным мужчиной в царстве женщин с пышными формами стал 60-летний Джонни Депп. Актер известный ролями "Алиса в стране чудес", "Пираты карибского моря" и других вообще не похож на себя.

Напомним, Меган Маркл появилась на публике в молочном женственном образе.