Нейромережі згенерували Джонні Деппа, Анджеліну Джолі та інших голлівудських зірок з десятками зайвих кілограмів
Цих голівудських зірок ніколи, ніхто не бачив з зайвою вагою.
Близько десяти фотографій голлівудських зірок потрапили до нейромережі, яка згенерувала їх з зайвою вагою. Знімки зірок із зайвою вагою опублікували в телеграм-каналі "я нейромережа, я так бачу".
Шанувальники ще й як поглузували зі знаменитостей, які так прискіпливо ставляться до свого тіла, фігури та зовнішнього вигляду.
Наприклад, 54-річна американська акторка Дженніфер Еністон відома ролями в серіалі "Друзі", "Ми Міллери", " Загадкове вбивство", яка ніколи не страждала зайвою вагою виглядає доволі мило з пишними формами.
Звісно юзери не оминули фото голівудської "Місіс Смітт" Анджеліни Джолі, яка за 48 років ніколи не страждала зайвою вагою. Акторка завжди мала привабливу та підтягнуту фігуру. Відома ролями Джолі в фільмах "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" та "Чаклунка" зовсім не схожа на себе. Акторці явно не до лиця зайва вага.
Десяток зайвих кіло з’явилося і на так виразних та пишних формах 42-річної американської співачки Бейонсе. Нейромережа зробила Бейонсе схожою на жінку домогосподарку, яка тільки те й робить, що їсть фастфуд та бурмоче під носа. Зайві 50 кілограмів, точно не пасують привабливій співачці.
Під дію нейромережі потрапили і 31-річна акторка та співачка Майлі Сайрус та 48-річна акторка Шарліз Терон. Обоє зірок також ніколи не страждали зайвими кілограмами, тому доволі незвично бачити їх в такому вигляді.
Єдиним чоловіком в царстві жінок з пишними формами став 60-річний Джоні Депп. Актор відомий ролями "Аліса в країні чудес", "Пірати карибського моря" та інших взагалі не схожий на себе.
Нагадаємо, Меган Маркл зʼявилася на публіці у молочному жіночному образі.