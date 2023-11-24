Принц Уильям обогнал Вин Дизеля и возглавил рейтинг самых сексуальных лысых мужчин 2023 года

"Особая прическа" звездных мужчин привлекает внимание женской аудитории

41-летний внук Елизаветы II Принц Уильям возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин 2023 года, которые имеют лысину на голове. Такой рейтинг по версии Reboot опубликовало издание METRO.

По данным исследования, был проведен анализ поисковых запросов в сети интернет в которых пользователи искали имена известных мужчин по ключевому слову "голый".

Принц Уильям Фото: Инстаграм princeandprincessofwales

По рейтингу первое место досталось Принцу Уильяму, который по 10 бальной шкале набрал 9,88 баллов.

Вин Дизель Фото: Инстаграм vindiesel

Вторую строчку занял 56-летний американский актер Вин Дизель, который в прошлом году был на первой строчке. В этом году он набрал 8,81 балла.

Джейсон Стэтхэм Фото: Инстаграм jasonstatham

Третью строчку занял 56-летний английский актер Джейсон Стэтхэм. Его в рейтинге оценили на 8, 51 балла.

Четвертая строчка досталась 74-летнему американскому актеру Сэмюэлу Л. Джексону (7,31 балла). Пятую строчку закрыл 59-летний американский предприниматель, основатель интернет-магазина Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin, коммерческий астронавт Джефф Безос. Его оценили в 7,12 балла.

Шестое место занял 60-летний американский футболист Майкл Джордан. Седьмое место — 51-летний американо-канадский актер, а также известный реслер Дуэйн Джонсон. Восьмое — 53-летний американский актер Шемар Мур. Девятое — 51-летний экс-баскетболист Шакил О'Нил. И закрыл десятку 55-летний американский актер, бывший профессиональный игрок в американский футбол, защитник, участник Национальной футбольной лиги Терри Крюз.

Интересно, что среди показателей оценки был кретерий "коэффициент блеска", который оценивал насколько сияющая кожа головы каждого кандидата рейтинга. Также в критерии оценки попала "вокальная привлекательность" претендента.

Возможно, более удивительным является то, что его рейтинг не обусловлен богатством: Безос получил наибольшее количество "жаждущих" поисковых запросов в Интернете — более чем вдвое больше, чем у Стэтхэма. Дуэйн "Скала" Джонсон, занявший второе место, был вторым по популярности, когда речь шла о поисковом трафике.

Напомним, нейросети сгенерировали Джонни Деппа, Анджелину Джоли и других голливудских звезд с десятками лишних килограммов.