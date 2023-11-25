Евгения Йоркская выбрала сдержанный образ

33-летняя Принцесса Юджиния Виктория Елена Йоркская (Евгения Йоркская) появилась на прогулке в Абу-Даби в изысканном образе от Chanel. Ее заметили в галерее Canvas Art Gallery на Abu Dhabi Art 202, пишет HELLO!

Всем известно, что Евгения Йоркская поклонница искусства и даже занималась исследованием творчества Bushra Waqas Khan и Wardha Shabbir.

Для визита в галерею принцесса решила надеть классический твидовый жакет Chanel в сочетании с элегантным длинным черным платьем от Zara. Дополнили образ закрытые туфли-лодочки черного цвета.

Что касается прически принцессы. Она не особо заморачивалась, поэтому на голове у нее были волнистые распущенные волосы. Макияж Евгения Йоркская сделала максимально натуральным и минималистичным.

Евгения Йоркская в изысканном образе от Chanel появилась в одной из галерей в Арабских Эмиратах Фото: www.hellomagazine.com

Глубокий интерес принцессы Евгении к искусству не является новым занятием, поскольку недавно она рассказала о своих близких отношениях с 60-летней английской художницей Трейси Эмин.

В подкасте White Wine Question Time с Кейт Торнтон принцесса Евгения рассказала, что нежно называет художницу "тетушкой Трейси".

Еще в начале своего пути женщины вместе гуляли по Нью-Йорку обдумывая о жизни. Они много говорили об искусстве.

Принцесса призналась, что начиная с 1997 года она видела весь творческий путь художницы. С тех пор она много читала и узнавала об истории искусства.

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