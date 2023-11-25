В королевской семье из поколения в поколение передается одно золотое правило "без тяжелого макияжа".

Жена наследника британского престола Уильяма принцесса Кейт в свои 41-год пользуется топ-6 правилами, чтобы всегда выглядеть красиво и привлекательно. Принцесса никогда не нарушает своих принципов, пишет HELLO!

Принцесса всегда выглядит идеально, она никогда не выйдет на улицу, пока не выполнит все свои женские ритуалы. Даже после родов вид принцессы был идеальным.

Одним из правил принцессы Кейт является: "Никакой яркой помады"

Принцесса Кейт всегда придерживается замечательной нежно-розовой и нюдовой палитры цветов. Все потому, что яркие губы влекут за собой трудности, нередко они могут размазаться, отразиться на зубах, или отразиться на одежде при случайном движении рукой.

Однако далеко не вся королевская семья придерживается или придерживалась этих правил. Например, покойная королева Елизавета II была поклонницей ярких помад на губах, а принцесса Анна вообще часто любила рисовать губы ярко-красным цветом.

Без тяжелого контура

Женской части королевской семьи строго запрещено наносить тяжелый контур. Неправильно подобранный цвет или преувеличение ярко бросаются в глаза. Поэтому для своего макияжа принцесса Кейт использует тонкую основу под макияж и жидкий халайтер, который удачно держится на ее лице весь день. Кожа выглядит сияющей и свежей.

Еще одно правило — тонкая основа для макияжа лица

Принцесса Кейт всегда делает акцент на естественной красоте, поэтому она пользуется росистым тональным кремом, делает акцент на густые брови и свои естественно розовые щечки.

Топ-6 правил красоты, которыми пользуется принцесса Кейт Фото: Инстаграм _kate_middleton_royal

Четвертое правило - никакого тяжелого макияжа на глазах.

Неважно, куда бы ни пошла принцесса Кейт на ее лице никогда не имеет насыщенного и тяжелого макияжа на лице. Кейт всегда делает естественный яркий цвет век. Она также пользуется подводкой для глаз на внешнем уголке нижней линии ресниц. В приоритете чаще всего матовые коричневые тени для век и слой туши.

Это не значит, что она категорична для Смоки-Ай. Однако, принцесса Кейт, точно знает, когда и что актуально.

Еще одно из важных правил принцессы - прическа всегда должна быть ухоженной.

Кейт обладает пышными волосами, однако никто никогда не видел ее с не ухоженной прической. У нее цвет волос брюнет, который также выглядит идеально. Королевская семья следит за тем, что у членов их семьи был исключительно натуральный цвет волос.

Кейт прекрасно справляется с этим, придерживаясь оттенков своих привычных волос — коричневого и красного дерева.

Важным также является правило принцесс — никогда не касаться макияжа.

Кейт всегда имеет с собой весь арсенал косметики, которую чаще всего не использует. Ведь королевская семья не должна публично подправлять недостатки на лице. Именно поэтому принцесса пользуется средой для фиксации и праймером.

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