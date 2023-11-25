Какие юбки выбирает Кейт Миддлтон на зиму: пять лучших вариантов (фото)

В холодное время года Кейт Миддлтон часто появляется на публике в длинных юбках, поверх которых надевает такие же длинные пальто.

Принцесса Уэльская Кэтрин не зря носит титул иконы стиля среди представительниц королевских семей Европы, поскольку ее ансамбли, будь то наряды для торжественных приемов или аутфиты для поездки в подшефные больницы и учебные заведения, всегда выглядят не только стильными и дорогими, но и подобраны соответственно месту или времени года. Кейт Миддлтон – большая любительница брюк и брючных костюмов, однако не менее эффектно она выглядит в юбках. Как правило, королевская особа надевает юбки длины миди, которые подчеркивают ее изящную фигуру, тонкую талию и выглядят очень женственно. Фокус решил посмотреть, какие юбки Кейт выбирает в холодное время года.

Красная юбка-миди от Габриэлы Херст

Во время посещения приюта Foxcubs в Лутоне 19 января 2023 года принцесса Кейт была в пальто верблюжьего цвета от Massimo Dutti, оранжево-красной водолазке и юбке-миди в тон с ремнем и коричневых замшевых ботинках от Gianvito Rossi. В этом ансамбле Кэтрин дебютировала во время поездки в Бостонскую гавань в 2022 году.

Водолазка известна как стиль Пеппе. Свитер узкого кроя, изготовленный из смеси кашемира и шелка, мягкий и элегантный, с ребристым рисунком. Официальное название цвета — "специя". Использование кашемира и шелка вместо синтетических волокон выводит этот свитер на новый уровень. Кашемир – это натуральная, роскошная ткань, которая пользуется большим спросом благодаря своей мягкости и долговечности.

Юбка известна как стиль Эппера. Она также имеет ребристый рисунок. Облегающий крой и эластичная талия создают привлекательный образ. Сочетание кашемира и шелковой пряжи придает этой юбке ощущение легкости, которая красиво драпируется по телу.

За последние пару лет Кейт носила несколько вещей Габриэлы Херст. Уругвайский дизайнер известна как "женщина, которая одевает 1%" среди таких знаменитостей, как Амаль Клуни, Опра Уинфри, Мелания Трамп, первая леди США Джилл Байден, Энн Хэтэуэй, Кэти Холмс и Ума Турман.

Под юбку Кейт надела ботинки Gianvito Rossi из коричневой замши на каблуке.

Юбка миди из смесовой шерсти от Iris & Ink

Во время визита в Ланкашир в больницу Clitheroe в январе 2022 года Кейт Миддлтон выглядела очень эффектно в коричневом ансамбле, который состоял из свитера с высоким воротником и точно такого же цвета юбки Ernestine средней длины, связанная в рубчик, от Iris & Ink.

Меланжевая трикотажная юбка-слип средней плотности изготовлена из мягкой шерсти мериноса с оттенком эластана. Кстати, и свитер, и юбка были распроданы после того, как Кейт их надела.

Кейт Миддлтон в ансамбле от Iris & Ink Фото: Getty

Бордовая юбка миди от Edeline Lee

9 февраля 2023 года принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Корнуолл с их первым официальным совместным визитом в графство с момента получения титулов "герцог и герцогиня" прошлой осенью после смерти королевы Елизаветы и вступления на престол короля Чарльза.

Кэтрин надела длинное коричневое пальто от Hobbs London Celeste каштанового цвета, в котором она впервые появилась на публике в 2012 году и с тех пор надевала не менее шести раз. Под пальто у нее была бордовая юбка с глубокой складкой спереди на талии, перетекающая в клеш. Она изготовлена в Англии из гладкой ткани Georgette Champion, сотканной в Италии.

Под эту юбку жена принца Уильяма уже традиционно надела свитер в тон с высоким воротником и темно-коричневые сапоги.

Юбка макси от Zara

В конце февраля 2023 года Кейт и принц Уильям посетили Южный Уэльс в преддверии Дня Святого Давида — национального дня Уэльса, который отмечается ежегодно 1 марта.

Для визита в Южный Уэльс принцесса надела длинное кремовое пальто поверх черно-белой юбки Zara в ломаную клетку, кремовый свитер с высоким воротником и черные аксессуары. Образ завершали черные замшевые сапоги.

Юбка, к которой Кэтрин появилась на публике, фигурировала в статье Who What Wear в 2019 году под названием "Все товары стоимостью менее 100 долларов в моей корзине прямо сейчас". Ее стоимость не превышала 70 долларов.

Кейт часто носит Zara, причем уже много лет. Испанский ритейлер одежды — один из крупнейших сетевых магазинов модной одежды в мире, имеющий магазины более чем в 90 странах.

Юбка миди от Sézane

Во время посещения Университета Ноттингем Трент принцесса Уэльская в октябре 2023 года выглядела свежо и элегантно в монохромном осеннем ансамбле и роскошных гармонирующих аксессуарах. Дневной образ состоял из кремового свитера в рубчик с коричневыми пуговицами на рукавах от Sézane и соответствующей юбки миди в рубчик, которая струилась при ходьбе. Кейт дополнила комплект бежевыми вещами, включая свои любимые замшевые туфли и небольшую кожаную сумочку с золотой фурнитурой. Она также добавила блеска парой скульптурных золотых сережек с жемчужиной-каплей и обручальным кольцом с бриллиантами и сапфиром от принца Уильяма.

Такая юбка станет изюминкой зимнего гардероба, и в наших широтах она идеально будет смотреться с облегающими сапогами на каблуке.

Ранее Фокус писал, какие пальто любит носить Кейт Миддлтон.