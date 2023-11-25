Дэниел Крейг в новом образе вызвал бурную реакцию у поклонников

Новый образ Дэниела Крейга вызвал веселую реакцию в социальных сетях

55-летний английский актер Дэниел Крейг, более известный как Джеймс Бонд (агент 007) удивил поклонника кардинально другим образом. Актер появился в видео для Esquire, где обсудил часы Seamaster от Omega, пишет издание HELLO!

На видео видно, что Дэниел надел темно-синий костюм с круглыми очками в золотой оправе и заложил свои длинные светлые волосы на пробор.

Его появление в новом образе вызвало забавную реакцию людей. Многие едва узнали голливудскую звезду. "Мне он не похож на Дэниела Крейга".

"Чем больше я смотрю на это фото, тем больше убеждаюсь, что это Дэниел Крейг — просто премьер-министр какой-то маленькой европейской страны, которую никто не может найти на карте".

"Дэниел Крейг привлекателен, но этот похож на дедушку".

"Дэниел Крейг, похоже, собирается сказать вашей мамочке, что ее керамика ничего не стоит на Antiques Roadshow".

"Дэниел Крейг, похоже я разочарован".

Впервые Дэниел дебютировал со своей новой прической в сентябре, посещая Albie Awards, организованную Фондом Клуни за справедливость, в Нью-Йорке вместе со своей женой Рэйчел Вайс.

Новый образ Дэниела Крейга вызвал веселую реакцию в социальных сетях Фото: www.hellomagazine.com

Тогда британский актер уложил свои отросшие прядки волос и заправил их за уши и надел другой темно-синий костюм, состоящий из пиджака в сочетании с брюками в тон и белой рубашкой.

Жена Бонда Рэйчел также выглядела гламурно. Она была одета в черное платье с серебристым узором, распространяющееся в пол, с глубоким V-образным декольте.

Известно, что пара жената с 2011 года, но редко публично афиширует свою семейную жизнь. Их свадьба была тихой и сдержанной и прошла в Нью-Йорке только перед четырьмя людьми, двое из которых были их детьми, Эллой и Генри.

31-летней Элли на тот момент было 18 лет. Она является первым ребенком Дэниела от его брака с Фионой Лаудон. А Генри, которому в 2011 году было четыре года, является сыном Рэйчел от ее отношений с бывшим женихом Дарреном Аронофски. Пара также являются родителями общей пятилетней дочери Грейс.

Напомним, Дэниел Крейг, сыгравший Джеймса Бонда, рассказал, почему предпочитает ходить в гей-бары.