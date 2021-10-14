Дэниел Крейг, сыгравший Джеймса Бонда, рассказал, почему предпочитает ходить в гей-бары

В 2010 году исполнитель роли Джеймса Бонда оказался в центре скандала после того, как его заметили в гей-баре в Калифорнии. Крейга заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации.

53-летний британский актер Дэниел Крейг, сыгравший суперагента 007 в последних пяти частях "бондианы", сообщил, что предпочитает ходить в гей-бары, и объяснил, почему. Признания прозвучали на подкасте SiriusXM Брюса Боззи во время обсуждения 25-го фильма франшизы "Не время умирать".

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По словам Крейга, когда он был холостяком, то часто ходил в гей-бары, потому что "устал от агрессивного де**ма" в заведениях для гетеросексуалов.

"Послушайте, вы знаете, я хожу в гей-бары столько, сколько себя помню, и одна из причин – потому что я не часто ввязываюсь там в драки… Гей-бары – просто хорошее место для посещения. Там спокойнее. Все, вам не обязательно указывать свою сексуальность", – объяснил он, добавив, что в таких барах встречал очень много девушек, которые приходили туда же по той же причине, что и он. Это, пошутил актер, было дополнительным мотивом для посещения.

Актер и ведущий подкаста вспомнили, как в 2010 году их застукали в гей-клубе Roosterfish в Венеции (Калифорния). Они танцевали, актер раздавал автографы поклонникам-геям, что породило волну слухов о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Для меня это была одна из тех ситуаций, и ирония в том, что, знаете ли, нас как бы "поймали", я полагаю, что было довольно странно, потому что мы, б***дь, не делали ничего плохого. Случилось так, что мы хорошо провели ночь, и я как бы говорил с тобой о своей жизни, когда моя жизнь менялась, и мы напились", – сказал Крейг.

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Актер уже 10 лет женат на актрисе Рейчел Вайс, которая в 2018 году родила ему дочь. До свадьбы пара была знакома много лет, а в фильме "Дом грез" Вайс даже сыграла супругу Крейга.

Дэниел Крейг, отдавший "бондиане" 15 лет творческой жизни, официально попрощался с командой фильма и получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Кто станет новым Бондом, пока что неизвестно, однако продюсеры дали понять, что эту роль и в дальнейшем будут играть мужчины.