Дэниел Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Британский актер стал четвертым исполнителем роли Джеймса Бонда, имя которого увековечили на Голливудском бульваре

Дэниел Крейг стал обладателем звезды на Аллее славы на Голливудском бульваре. Его звезда – рядом со звездой коллеги-актера Роджера Мура, который также играл агента 007. Обе звезды расположены возле дома под номером 7007. Об этом пишет ВВС.

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"Никогда не думал, что скажу это, но это большая честь — когда через тебя переступают в Голливуде", — сказал Дэниел во время церемонии.

[ + – ] Дэниел Крейг открывает звезду на Аллее славы

К 53-летнему актеру присоединились его партнер по фильму Рами Малек, сыгравший злодея Люцифера Сафина и продюсеры фильмов о Бонде — Майкл Уилсон и Барбара Брокколи. Церемония состоялась вечером, 6 октября.

Рами Малек сказал, что работать с Крейгом было большой честью, но так как Дэниел не любит долгих речей, то он будет краток. Малек рассказал, что Крейг на съемочной площадке двигается ловко, "как гепард". А еще он может выполнять все трюки с одной рукой, привязанной за спиной, а другой держать бокал с коктейлем.

"Я очень волновался, но Крейг обнял меня за плечи и сказал, что все будет хорошо", — признался лауреат "Оскара".

[ + – ] Дэниел Крейг и Рами Малек Фото: Getty Images

Мировая премьера фильма "Не время умирать" о приключениях Джеймса Бонда состоялась 28 сентября в лондонском Альберт-холле. Премьеру посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

[ + – ] Трейлер фильма "Не время умирать"

Этот фильм франшизы стал для Крейга последним. Больше к роли агента 007 он не вернется. А кто его заменит, пока неизвестно. Продюсеры уже сказали, что не будут заниматься этим вопросом до следующего года, чтобы дать Дэниелу возможность "насладится славой".

А пока букмекеры принимают ставки. На роль Бонда пророчат Тома Харди, Реге-Жан Пейджа, Идриса Эльбу и Джеймса Нортона.