Денієл Крейґ отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді

Британський актор став четвертим виконавцем ролі Джеймса Бонда, ім'я якого увічнили на Голлівудському бульварі

Денієл Крейґ став володарем зірки на Алеї слави на Голлівудському бульварі. Його зірка — поруч із зіркою колеги-актора Роджера Мура, який також грав агента 007. Обидві зірки розташовані біля будинку під номером 7007. Про це пише ВВС.

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"Ніколи не думав, що скажу це, але це велика честь — коли через тебе переступають у Голлівуді", — сказав Денієл під час церемонії.

[ + – ] Денієл Крейґ відкриває зірку на Алеї слави

До 53-річного актора приєдналися його партнер по фільму Рамі Малек, який зіграв лиходія Люцифера Сафіна і продюсери фільмів про Бонда — Майкл Вілсон і Барбара Брокколі. Церемонія відбулася ввечері, 6 жовтня.

Рамі Малек сказав, що працювати з Крейґом було великою честю, але оскільки Денієл не любить довгих промов, то він буде коротко. Малек розповів, що Крейґ на знімальному майданчику рухається спритно, "як гепард". А ще він може виконувати всі трюки з однією рукою, прив'язаною за спиною, а іншою тримати келих з коктейлем.

"Я дуже хвилювався, але Крейґ обійняв мене за плечі і сказав, що все буде добре", — зізнався лауреат "Оскара".

[ + – ] Денієл Крейґ і Рамі Малек Фото: Getty Images

Світова прем'єра фільму "Не час помирати" про пригоди Джеймса Бонда відбулася 28 вересня в лондонському Альберт-холі. Прем'єру відвідали принц Вільям і Кейт Міддлтон.

[ + – ] Трейлер фільму "Не час помирати"

Цей фільм франшизи став для Крейґа останнім. Більше до ролі агента 007 він не повернеться. А хто його замінить, поки невідомо. Продюсери вже сказали, що не займатимуться цим питанням до наступного року, щоб дати Денієлу можливість "насолодитися славою".

А поки букмекери приймають ставки. На роль Бонда пророкують Тома Гарді, Реге-Жан Пейджа, Ідріса Ельбу і Джеймса Нортона.