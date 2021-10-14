Деніел Крейг, який зіграв Джеймса Бонда, розповів, чому вважає за краще ходити в гей-бари

У 2010 році виконавець ролі Джеймса Бонда опинився в центрі скандалу після того, як його помітили в гей-барі в Каліфорнії. Крейга запідозрили в нетрадиційній сексуальній орієнтації.

53-річний британський актор Деніел Крейг, який зіграв суперагента 007 в останніх п'яти частинах "бондіани", повідомив, що вважає за краще ходити в гей-бари, і пояснив, чому. Зізнання прозвучало на підкасті SiriusXM Брюса Бозза під час обговорення 25-го фільму франшизи "Не час помирати".

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За словами Крейга, коли він був холостяком, то часто ходив у гей-бари, тому що "втомився від агресивного лайна в закладах для гетеросексуалів.

"Послухайте, ви знаєте, я ходжу в гей-бари стільки, скільки себе пам'ятаю, й одна з причин – тому що я не часто вплутуються там в бійки... Гей-бари –просто гарне місце для відвідування. Там спокійніше. Все, вам не обов'язково вказувати свою сексуальність", – пояснив він, додавши, що в таких барах зустрічав дуже багато дівчат, які приходили туди ж з тієї ж причини, що й він. Це, пожартував Крейг, було додатковим мотивом для відвідування.

Деніел і Брюс, ведучий підкасту, згадали, як у 2010 році їх застукали в гей-клубі Roosterfish у Венеції (Каліфорнія). Вони танцювали, актор роздавав автографи шанувальникам-геям, що породило хвилю чуток про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

"Для мене це була одна з тих ситуацій, й іронія в тому, що, знаєте, нас наче "підловили", я вважаю, що було досить дивно, тому що ми, б***дь, не робили нічого поганого. Сталося так, що ми добре провели ніч, і я говорив з тобою про своє життя, коли моє життя змінювалася, і ми напилися", – сказав Крейг.

[ + – ] Деніел Крейг і Брюс Бозза згадали, як папараці застукали їх в гей-барі ще 11 років тому

Актор уже 10 років одружений на колезі Рейчел Вайс, яка в 2018 році народила йому дочку. До весілля пара була знайома багато років, а в фільмі "Дім марень" Вайс навіть зіграла дружину Крейга.

Деніел Крейг, який віддав "бондіані" 15 років творчого життя, офіційно попрощався з командою фільму й отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді. Хто стане новим Бондом, поки що невідомо, проте продюсери дали зрозуміти, що цю роль і в подальшому гратимуть чоловіки.