66-летняя Мелани Гриффит поразила поклонников новым смелым изменением во внешности

Новый образ 66-летней актрисы оценили ее поклонники

66-летняя блогер и актриса, бывшая жена испанского актера Антонино Бандераса Мелани Гриффит поразила поклонников смелой сменой внешности. Кадры с новой прической актриса опубликовала в своем инстаграме.

"Чувствую себя обновленной и дерзкой в 66 лет",- написала под фото Мелани Гриффит.

Она также уточнила, что ее парикмахер Крис Макмиллан творит чудеса. Именно он сделал ей привлекательный цвет волос и новую, смелую прическу.

На фото до и после видно, что Мелания обновила длину волос. Если раньше она имела каскад ниже плеч, то на этот раз Крис сделал ей шикарный боб и пышную укладку.

Цвет волос Мелани Гриффит оставляет неизменным — цвет натурального блонда.

Стрижка подходит 66-летней Мелании и даже делает звезду моложе. Сейчас эта прическа невероятно актуальна.

2023 год, несомненно, стал годом боба с точки зрения трендовых причесок. И такие звезды как Хейли Бибер и Ева Лонгория продемонстрировали собственные прически в соответствии с новым образом.

Поклонники были приятно удивлены сменой имиджа звезды и конечно же отреагировали на обновление.

"Мне нравится этот вид".

"Хорошая работа, Крис".

Большинство поклонников назвали новый образ "привлекательным" и отметили, что "этот стиль прекрасно подходит звезде".

Даже известные друзья Мелани подчеркнули новые изменения звезды. Американская телеведущая Крис Дженнер назвала новую прическу актрисы шикарной. Еще одна телеведущая Лиза Ринна отметила, что ее нравятся изменения актрисы. А американская актриса Райли Кио прокомментировала эмодзи с глазами-сердечками.

Напомним, Мелани Гриффит наконец-то убрала татуировку с именем Антонио Бандераса с плеча.