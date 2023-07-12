Мелани Гриффит наконец-то убрала татуировку с именем Антонио Бандераса с плеча

Актриса заменила сердце с именем бывшего возлюбленного именами своих детей.

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65-летняя актриса Мелани Гриффит наконец-то убрала татуировку с именем Антонио Бандераса со своего плеча. Она красовалась там с 2005 года, но после развода в 2014 году, актриса аккуратно от нее избавлялась. Об этом пишет Daily Mail.

Мелани Гриффит стерла последнее свидетельство любви к Антонио Бандерасу со своего тела. С начала 2000-х, когда тренд на тату только начал зарождаться, она носила на своем плече изображение имени возлюбленного в сердечке.

Мелани начала лазерное лечение, чтобы удалить татуировку вскоре после того, как 6 июня 2014 года объявила о своем разрыве с Антонио.

Через несколько дней после объявления о расставании она закрасила имя Антонио косметикой во время церемонии награждения на кинофестивале в Италии. С годами татуировка постепенно исчезла.

Теперь плечо Мелани Гриффит украшают имена ее детей, выполненные в манере кроссворда. У актрисы трое детей: Александр, Стелла, Дакота. Но также она написала на плече имя Джесси, сына Дона Джонсона, которого воспитывала, когда они были женаты.

Мелани Гриффит удалила имя бывшего мужа с плеча

Мелани и Антонио решили "вдумчиво и по обоюдному согласию" разорвать отношения после 18 лет брака. Развод был оформлен в декабре 2015 года.

С тех пор бывшие супруги остались друзьями.

Антонио ранее называл Мелани "семьей" во время интервью Vulture в 2019 году.

"Я больше не женат на Мелани, но она моя семья. Она, наверное, одна из моих лучших друзей, если не лучшая подруга, которая у меня есть. Там моя семья, Дакота, малышка Эстелла и Александр", — сказал актер.

Он вспоминал, как впервые увидел Мелани на церемонии вручения "Оскара" в 1989 году.

"Мы вышли на красную дорожку, и я увидел эту блондинку, и я знал ее, потому что видел фильмы с ней, но я не помнил ее имени. Я спросил Педро Альмодовара: "Кто она? Как ее зовут?". Педро сказал: "Это Мелани Гриффит!". Я ответил: "Вот оно. Боже мой". Шесть лет спустя я женился на ней", — рассказал Бандерас.

Он отметил, что в те года все происходило очень быстро и назвал время свое молодости "бурным и по-своему привлекательным".

До этого он признавался, что будет любить Мелани до самой своей смерти.

"Она моя семья, и я буду любить ее до самой смерти. Мы были в контакте все эти годы, и нам удалось очень элегантно расстаться. Нашим детям это нравится, и это очень важно для нас обоих. Наши дети — приоритет номер один", — признавался актер.

Напомним, Мелани Гриффит, дочь голливудской легенды Типпи Хедрен, в 14 лет начала встречаться с 22-летним актером Доном Джонсоном. Они поженились в январе 1976, но развелись в июле того же года. У нее были романы с Джеком Николсоном и Уорреном Битти.

В 1981 году Гриффит вышла замуж за актера Стивена Бауэра и родила сына Александра. Пара развелась через восемь лет. И Мелани снова сошлась с Доном Джонсоном, заключив повторный брак. В этом браке родилась их дочь Дакота Джонсон.

Мелани Гриффит и Дакота Джонсон

Пара несколько раз расходилась и мирилась, прежде чем окончательно расстаться в 1995 году.

На съемках фильма "Двое — это слишком" Гриффит познакомилась с Антонио Бандерасом и пара поженилась в 1996 году. В этом браке родилась их дочь Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит.

Мелани Гриффит и Антонио Бандерас с дочкой Стеллой

Сейчас Антонио Бандерас встречается с Николь Кимпел, инвестиционным банкиром из Нидерландов и много времени проводит на своей винодельне в Испании. Недавно он перенес инфаркт, но назвал его "ценным опытом".