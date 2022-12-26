Антонио Бандерас назвал перенесенный инфаркт ценным опытом

Инфаркт знаменитый актер перенес в 2017 году.

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Во время недавнего интервью Page Six испанский актер Антонио Бандерас вспомнил, как ушел от перенесенного опыта с новым взглядом на жизнь. По словам Бандераса, это одно из лучших событий, произошедших в его жизни.

"Я понял, что это, вероятно, было одно из лучших событий, когда-то случавшихся в моей жизни, потому что все остальное, неважное, о котором я беспокоился каждый день, оказалось бессмысленным. Я подумал: "Почему я боюсь смерти? Я всегда знал, что она произойдет, но теперь я это почувствовал. Она была рядом", – говорит актер.

Напомним, Бандерас недавно снова озвучил Кота в сапогах для мультфильма "Последнее желание". Также он намекнул на возвращение Шрека в пятой части анимационной франшизы DreamWorks.

Также Фокус писал, что стало известно, как Дакота Джонсон называла своего отчима Антонио Бандераса.

Кроме того, 62-летний Антонио Бандерас, сыгравший в 1998 году главную роль в фильме "Маска Зорро", считает, что в случае новых съемок приключений Зорро с этой ролью лучше бы всего справился Том Холланд.