Антонио Бандерас назвал идеального кандидата на роль нового Зорро

По словам актера, он сам не против вернуться во франшизу, чтобы передать эстафету.

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62-летний испанский актер Антонио Бандерас, сыгравший в 1998 году главную роль в фильме "Маска Зорро", считает, что в случае новых съемок приключений Зорро с этой ролью лучше бы всего справился Том Холланд. Об этом он сказал в интервью The Hollywood Reporter, посвященному выходу анимационного фильма "Кот в сапогах: Последнее желание", где снова озвучил роль Кота.

"Я работал с ним над Uncharted, он такой энергичный и веселый, и в нем тоже есть искра. Почему бы и нет?", – отметил он.

Испанец также подчеркнул, что хотел бы и сам вернуться в новом фильме:

"Я бы рассмотрел такую возможность. Я уже кому-то озвучивал подобную идею: "Если меня позовут в "Зорро", то я бы поступил, как Энтони Хопкинс в первом фильме, то есть передал бы эстафету кому-то другому".

Не так давно Бандерас выражал готовность поработать с Квентином Тарантино над кроссовером "Зорро" и "Джанго освобожденного".

"Маска Зорро" – фильм плаща и шпаги 1998 года режиссера Мартина Кэмпбелла с Антонио Бандерасом, Энтони Хопкинсом и Кэтрин Зетой-Джонс в главных ролях. В течение 80 лет, которые прошли со времен создания испанского героя Зорро, это стало первым случаем исполнения роли Зорро испаноязычным актером. Премьера состоялась 17 июля 1998 года. Фильм, снятый в Мексике и в американском городе Орландо, успешно прошел в прокате, заработав $250 млн в мире при бюджете в $95 млн. Фильм был положительно оценен критиками.

В 2005 году вышел сиквел "Легенда Зорро", в котором также снялись Бандерас и Зета-Джонс.

Ранее мы писали о том, что мультфильм "Кот в сапогах: Последнее желание" выходит в прокат 21 декабря. Продолжение мультфильма, вышедшего в 2011 году, обещает еще больше экшена и больше знаменитостей. Его режиссером стал Джоэл Кроуфорд, а сценаристом – Пол Фишер.

Напомним, Антонио Бандерас снялся в фильме "Покаяние", который вышел на экраны 22 сентября.