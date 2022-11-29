Антоніо Бандерас назвав ідеального кандидата на роль нового Зорро

За словами актора, він сам не проти повернутися у франшизу, щоб передати естафету.

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62-річний іспанський актор Антоніо Бандерас, який зіграв у 1998 році головну роль у фільмі "Маска Зорро", вважає, що у разі нових зйомок пригод Зорро з цією роллю найкраще впорався б Том Голланд. Про це він сказав в інтерв'ю The Hollywood Reporter, присвяченому виходу анімаційного фільму "Кіт у чоботях: Останнє бажання", де знову озвучив роль Кота.

"Я працював з ним над Uncharted, він такий енергійний і веселий, і в ньому також є іскра. Чому б і ні?" — зазначив він.

Іспанець також наголосив, що хотів би й сам повернутися у новому фільмі:

"Я б розглянув таку можливість. Я вже комусь озвучував подібну ідею: "Якщо мене покличуть у "Зорро", то я вчинив би, як Ентоні Гопкінс у першому фільмі, тобто передав би естафету комусь іншому".

Нещодавно Бандерас висловлював готовність попрацювати з Квентіном Тарантіно над кросовером "Зорро" та "Джанґо вільний".

"Маска Зорро" — фільм плаща та шпаги 1998 року режисера Мартіна Кемпбелла з Антоніо Бандерасом, Ентоні Гопкінсом та Кетрін Зетою-Джонс у головних ролях. Протягом 80 років, що минули з часів створення іспанського героя Зорро, це стало першим випадком виконання ролі Зорро іспаномовним актором. Прем'єра відбулася 17 липня 1998 року. Фільм, знятий у Мексиці та в американському місті Орландо, успішно пройшов у прокаті, заробивши $250 млн у світі за бюджету $95 млн. Фільм позитивно оцінили критики.

У 2005 році вийшов сіквел "Легенда Зорро", в якому також знялися Бандерас та Зета-Джонс.

Раніше ми писали про те, що мультфільм "Кіт у чоботях: Останнє бажання" виходить у прокат 21 грудня. Продовження мультфільму, що вийшов у 2011 році, обіцяє ще більше екшену та більше знаменитостей. Його режисером став Джоел Кроуфорд, а сценаристом — Пол Фішер.

Нагадаємо, Антоніо Бандерас знявся у фільмі "Покаяння", який вийшов на екрани 22 вересня.